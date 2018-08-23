Ben Affleck'in özel hayatındaki sorunlar ve DC'nin yeni stratejileri, yeni Batman ile ilgili belirsizlikler yarattı. Batman'in yeni gelecek solo filminin taslağı hazır; peki Ben Affleck tekrar Batman olacak mı?

Son çıkan haberlerle birlikte DC sinematik evreninde taşlar değişiyor gibi görünüyor. Suicide Squad, Dawn of Justice, Justice League filmlerinde Batman’e hayat veren Ben Affleck’in yakın zamanda alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona geri döndüğü açıklandı. Bu da yoldaki Batman filmiyle ilgili tartışma ve belirsizliklere yol açtı.

Çıkan haberle birlikte Batman’in solo filmini çekecek olan Matt Reeves’in Affleck ile çalışıp çalışmayacağı soru işaretleri bıraktı. Daha önce Cristian Bale’in canlandırdığı Batman’den farklı olarak hiç solo filmde yer almayan Affleck’in gelecek filmde oynamaması muhtemel görünüyor. Ayrıca yönetmen Reeves’ın elinde bulunan senaryoda Batman’ın daha genç bir versiyonu yer alıyor.

Daha önce de Batman’in genç versiyonunu istediğini belirten yönetmen, şu anki haberlere göre Affleck’le çalışmayacak gibi görünüyor. DC ve Warner Bros içerisinde de stratejik bir değişime gidileceği de iddialar arasında. Eğer daha genç bir versiyon üzerine çalışıyorsa da bu, Affleck’in filmde kesin yer alamayacağı anlamına gelmiyor tabii. Affleck’i eğitmen Bruce Wayne şeklinde de ekranda görebilme ihtimalimiz var. Şu an Affleck için olumsuz görünen yeni Batman filminin yayın tarihi daha açıklamadı ancak taslağı tamamladığına göre hayranları çok bekletmeyecek gibi görünüyor.