Ben Affleck ile yollarını ayırma kararı alan Warner Bros'un Batman karakteri için yeni adayları Game of Thrones'ta Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harrington ve Mad Man diziyle gönüllere taht kuran Jon Hamm.

DC Sinematik Evreni’nde şu sıralar adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor. Başarısız olan bir spor takımı gibi oyuncularını bir bir dağıtan DC, ilk olarak Superman karakterini beyaz perdeden emekli etme ve başrol oyuncusu Henry Cavill ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Bu gelişmenin üzerine net bir şekilde son Batman filminin ve Justice League’in yıldızı Ben Affleck ile de yollarını ayıran DC, Affleck’in kimi fanatiklerce yetersiz bulunan oyunculuğu için biletini çoktan kesmiş durumda. Haberin başlangıç aşamasında bir sızıntı olarak yayılmasının ardındansa birçok DC fanatiğinin aklında aynı soru belirdi: “Yeni Batman Kim Olmalı?”

Birçok ünlü aktörün isminin anıldığı bu sorunun cevabı ise 2 aktör üzerinde vurgu yapıyor. Söylentilerden ilki, Game of Thrones’un en önemli karakterlerinden Jon Snow’u canlandıran Kit Harrington. DC evrenini ve Batman’i Game of Thrones’un popülerliği ile besleyerek daha dikkat çekici hale getirmek isteyen yapımcılar başarılı aktörle masaya oturmak istediklerini net bir dille belirtmiş durumda; ancak söylentiler Harrington’un role pek sıcak bakmadığı yönünde.



Bir diğer güçlü aday ise Mad Men dizisi ile başarıdan başarıya koşan, Batman karizmasını taşıyabilecek isimlerin başında gelen Jon Hamm. Üstelik kendisinin geçmişte, çocukluktan bu yana sıkı bir çizgi roman fanatiği olduğuna ve iyi senaryosu olan bir süper kahraman filminde oynamak istediğine dair açıklama yapmış olması ünlü oyuncuyu bir adım daha öne çıkarıyor. Ayrıca birçok DC ve Batman fanatiği tarafından kendisinin bu role yakıştırıldığını belirtmek gerekiyor.