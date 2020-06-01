Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu yeni Batman filminin başrolünde Robbert Pattinson olacak. Değişen oyuncu kadrosunun yanında tek değişen şeyin onlar olmayacağı hakkında da paylaşımlar yapılıyor. Batmobile'ın tasarımı da bunlardan biri gibi görünüyor.

Batman; hayran kitlesi dünyanın dört bir tarafına yayılmış, esrarengiz ve maskesinin arkasında mükemmel bir hikâye yatan süper kahramanlardan biri. Peki Batman hayranları, onu sadece cesareti için mi seviyor? Batman’in, düşmanlarına karşı gerek bir silah gerekse hızlı bir otomobil görevi gören Batmobile’ı duyduğunuzu varsayıyoruz.

Agresif tasarımıyla kötü karakterlere korku salan bu araba, dönüştüğü ilginç formlarla izleyicilerin aklına kazınmış durumda. Yakın zamanda Batmobile için internette bir konsept tasarım paylaşıldı. Jeff Frost’un ortaya çıkarttığı bu tasarım, oldukça ürpertici gözüküyor.

Batmobile’ın oldukça asabi görünen konsept tasarımı:

Batman’in şehrini düşmanlardan korumak için kullandığı Batmobile’a bir de bu şekilde bakın. Konsept tasarımın en göz alıcı yerinin, arabanın arkası olduğunu söyleyebiliriz. Ön taraftan bakınca otomobilin, ön ızgaradaki keskin hatları ve köşeli yapısıyla eski Amerikan spor arabalarına benzediğini ekleyelim. Ek olarak aracın arka tarafından bulunan ilginç tasarım, Batmobile’ın farklı bir itiş gücüne sahip olabileceğini fısıldıyor gibi.

Fotoğrafların yayınlanmasından sonra Batman çizgi roman yazarlarından olan Kevin Smith konuyla ilgili açıklama yaptı. Tasarım için ilk bakışta çok etkileyici olduğunu söyleyen Smith, bu Batmobile’ı milyarder olmayan birinin de yapabileceğini söyledi. Bu durumun da Bruce Wayne’i Batman olmaktan alıkoyabileceğini ekledi.

Bu tarz konsept tasarımların, 2021 yılında gelmesini beklediğimiz yeni Batman filmiyle alakalı olduğunu belirtelim. Matt Reeves tarafından yönetilecek filmde, Batman karakterini Robert Pattinson canlandıracak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen film için yönetmen Reeves bazı açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek yeni filmde, her zaman gördüğümüz Batman’den çok daha farklı bir süper kahraman göreceğiz. Klasik bir Batman filminden beklediğimiz gibi aksiyon ve heyecan eksik olmayacak fakat bu sefer filmde biraz da duygusal ögeler yer alacak. Önceki filmlerde Batman’in dedektifliğinin ön plana çıktığını söyleyen Reeves, süper kahramanımızın farklı yönlerini fark edeceğimizi açıkladı.