Twitter'da paylaşılan ve Batman setinden olduğu iddia edilen bir video, daha gösterişten uzak olması beklenen yeni Batmobile'in ürkütücü sesini ortaya koyuyor.

Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Mattson Tomlins ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı The Batman, herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde 25 Haziran 2021’de beyaz perdeye gelerek seyircilerle buluşacak. Şu an için film ile ilgili elimizde az sayıda tanıtım materyali bulunduğundan nasıl bir film ile karşılaşacağımızdan emin değiliz ancak artık, daha önce benzeri görülmemiş bir Batmobile ile karşılaşacağımızı söylemek mümkün.

DC, yeni Batman filmi ile ilgili yayınladığı görsellerde yeni Batmobile’in tasarımını tüm detaylarıyla ortaya koymamıştı. Ancak film, Bruce Wayne'nin yeni yeni Batman olduğu bir dönemde geçeceği için daha gösterişten uzak bir Batmobile ile karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Twitter’da paylaşılan yeni bir video ise Batmobile ile ilgili daha önceki iddiaları doğrulayan ipuçları sunuyor.

Söylentilere göre yeni Batmobile, modifiye edilmiş bir Dodge Charger olacak. Aracı detaylı bir şekilde görene kadar bu bilgiyi doğrulama imkanımız bulunmuyor ancak Kevin Nicholas adlı bir Twitter kullanıcısının Chicago’daki Batman çekimlerinden paylaştığını iddia ettiği bir videodaki aracın sesi, Robert Pattinson tarafından canlandırılacak yeni Batman’in gerçekten de bir Charger kullanabiliyor olabileceğini düşündürdü.

Yeni Batmobile’i gösterdiği iddia edilen video

DC’nin paylaşmış olduğu ilk Batman tanıtım videosunda yeni Batmobile kısmen de olsa görünüyordu ancak araç çok fazla modifiyeli olduğundan Charger olup olmadığına kanaat getirmek zor. The Batman, 2021’de Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano ve Jeffrey Wright ile vizyona girdiğinde hem Batmobile hem de yeni Batman hakkında her şeyi öğrenmiş olacağız.

The Batman tanıtım videosu