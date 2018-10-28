Bilgisayar Alanların Öncelikle Uygulaması Gereken 5 Adım

Yeni bilgisayarınız kargodan geldi ve kutudan çıkarttınız, peki öncelikli olarak ne yapmalısınız?

Kutuyu açtınız, biraz kutu içeriğine baktınız. Sonra bilgisayarı açtınız ve verilerinizi kopyalamaya başladınız, doğru mu? Tamam, er ya da geç bunu yapmak zorundasınız ama şimdilik değil. İşte yeni bilgisayarınızda yapmanız gereken öncelikli 5 şey.

İnternete bağlayın ve güncellemeleri kurun

Tıbbi reçetelerin dahi bilgisayar üzerinden yazıldığı ve kontrol edildiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgisayar günlük yaşantımızda hissettiğiniz ya da hissetmediğiniz her yerde. Önünüzdeki bilgisayarın en önemli işlevlerini yerine getirebilmesi için, en azından belirli bir süre internete bağlı kalmanız gerekiyor. Windows henüz ilk kurulumda, sizi internete bağlamak için gerekli yapılandırma ayarlarına yönlendirecektir. Öncelikli tavsiyemiz ise, ethernet kablosuyla bağlantı kurmanız olacaktır.

Kablolu bağlantı, kablosuz ağdan uzak kaldığınız durumlarda size gerekli hızı ve sinyali rahatlıkla sunmak konusunda büyük bir avantaj. Bu sayede, sürücü ve işletim sistemine dair güncelleme ev eklentileri kablosuz ağa göre daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Kendinizi ve bilgisayarınızı kötü niyetli yazılımlardan koruyun

Bunları, bu tür haber ve yazılarımızda her zaman belirtiyoruz. Ancak gerçekten çok önemli olduklarını söylememiz lazım. Genellikle bir bilgisayar, eğer Windows yüklü bir şekilde elinize ulaşıyorsa önceden yüklü iki farklı antivirüs sistemi ile elinize ulaşır. Bunlardan ilki işletim sistemine entegre bir şekilde gelen Windows Defender. Bir diğeri ise, her zaman olmaz ama muhtemelen bilgisayar markanız bir antivirüs uygulaması ile anlaşmalı olduğu için tam zamanlı ya da deneme amaçlı bir antivirüs uygulaması olur.

Genelde tam zamanlı yerine süreli denemeli olarak gelen bu yazılımı kullanın. Süresi bittikten sonra en sevdiğiniz ücretsiz yazılımlardan birisini indirip kullanabilirsiniz.

Microsoft'un uygulamalarına bir şans verin

Evet, biliyorum. Aslında bu uygulamaların yerine profesyonel anlamda bu işlevi gören pek çok uygulama var. Ancak Windows 10 sürümüne ait, Takvim ve Posta uygulamaları oldukça iyi ve entegre çalışıyorlar. Zaten sisteme yüklü bir şekilde geldikleri için denemenizde bir sakınca yok gibi duruyor. Eğer günde 100 mail almıyorsanız ya da takviminiz saat saat program içermiyorsa, bu programlar standart kullanıcılar için çok başarılı.

OneDrive ve OneNote'da son zamanlarda aldıkları güncellemeler ile çok farklı yerlere ulaştı. Ayrıca mobilde de kullanarak pek çok alanda senkronize bir şekilde çalışabilirsiniz.

Favori programlarınızı kurun

Artık normalde sık sık kullandığınız favori programlarınızı kurmanın zamanı geldi. Tüm dosyalarınızı kopyalamadan önce bu adımı gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bunun sayesinde bir problem çıktığında, dosyaları tekrar kurtarmakla uğraşmadan basitçe gerekli kurtarma adımlarını uygulama şansınız olacak. Adobe, Steam, Spotify, Chrome, Cad ve diğer ana programlarınızı yükledikten sonra çalıştırın ve kontrol edin. Ayrıca evet, Microsoft Edge ile Chrome indirme bu aşamada gerçekleşiyor.

Eğer programlarda bir sıkıntı gözükmüyorsa, artık diğer adıma geçebilirsiniz.

Yalnızca önemli dosyalarınızı kopyalayın ve onları koruyun

Yeni aldığınız bilgisayarı, önceden de kullanmadığınız ve belki bir gün lazım olur dediğiniz dosyalarla doldurmayı gerçekten istiyor musunuz? Bana sorarsanız, yapmanız gereken şey kopyalama öncesi biraz vaktinizi ayırıp neyin önemli neyin önemsiz olduğunu seçmeniz. Üç yıldır dokunmadığınız dosyayı, daha sonra yani lazım olursa indirme şansınız varsa neden buraya atacaksınız ki? Belgeler, fotoğraflar, videolar ve müzikler için bilgisayarı taşıdığınız çantada taşıyabileceğiniz büyüklükte bir harici disk almanız yeterli olacaktır. Ya da bulut teknolojisini de kullanabilirsiniz.

Bu sayede programlar ve oyunlar için de bilgisayarınızın depolama alanında gerekli alanlar açılmış olacaktır.