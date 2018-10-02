Derin Uzay Yolculukları Astronotlar İçin Zararlı Olabilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, derin uzay yolculuğuna çıkan astronotların sindirim sistemlerinin zarar görebileceğini ortaya koydu.

Astronotları derin uzay görevlerine, bu yolculukların onları nasıl etkileyeceğini bilmeden göndermek mümkün değil; zira varmak istedikleri yere ulaşamadıktan sonra oraya gönderilmelerinin hiçbir manası olmaz. Bilim insanları tam da bu sebepten ötürü derin uzay yolculuklarının astronotlar üzerindeki etkilerini araştırmaya başladılar.

Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulunan bir grup araştırmacı, yakın bir zamanda yaptıkları bir çalışma ile mide-bağırsak dokularının, galaktik kozmik radyasyon ile karşılaşmaları halinde fonksiyonlarının değiştiğini ortaya koydular. Bu değişim pek basit bir değişim değil; zira mide ve kolon kanserine yol açabilmekte. Bizler Dünya’da bu radyasyondan etkilenmiyoruz; çünkü gezegenimizin manyetosferi tarafından korunuyoruz. İnsanoğlu bu radyasyonun aşırı dozlarını fazladan bir koruma olmadan kaldırabilecek şekilde evrilmiş değil, ayrıca mevcut koruma teknolojisi de bu radyasyonu engelleyemiyor.

Araştırma lideri Kamal Datta, durumu şöyle açıklıyor: “Demir ve silikon gibi ağır iyonlar, Dünya’da mevcut olan x-ray’ler ve gamma ışınları gibi kütlesiz fotonlara ve uzay dışındaki düşük kütleli protonlara kıyasla daha büyük kütleleri oldukları için zarar veriyorlar.”

Araştırmacılar deneylerini fareleri küçük dozlarda demir radyasyonuna maruz bırakarak yaptılar ve bu tür bir radyasyona maruz kalan farelerin yiyeceklerdeki besinleri artık tam olarak kullanamadıklarını ve hatta kanser benzeri polipler geliştirdiklerini saptadılar.