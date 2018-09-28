Pek çoğumuzun düşündüğünün aksine, kedilerin fare yakalama konusunda çok yeteneksiz oldukları ortaya çıktı.

Özellikle bir kedi ile aynı evde yaşadıysanız, hayatlarının büyük çoğunluğunu yatarak, tırmalayarak ve anlamsızca bir şeylerin peşinden koşarak geçirdiklerini de görmüşsünüzdür. Ancak ev dışında yaşayan kediler için bir beklentimiz daha vardı, fareleri yakalaması. Hatta birçoğumuz kedilerin bu konuda usta olduklarını düşünürdük. Ancak yeni gerçekleştirilen bir araştırma, işin aslının pek de öyle olmadığını gösterdi.

New York'ta Michael Parsons isimli bir araştırmacının liderlik ettiği bir ekip, şehir içinde yaşayan fareleri gözlemleyip doğal dengelerini bozmadan sayılarını kontrol altında tutmaya dair bazı araştırmalar yapmaya başladılar. Araştırmalar çerçevesinde, kediler ile farelerin etkileşimi esnasında da farelerin davranışlarını incelemek için ekip olaya birkaç kediyi dahil etti.

Kedilerin fareleri kovalaması, yakalaması beklenirken, ortaya çıkan manzara oldukça farklıydı. Kediler çoğu zaman fareleri kovalasa da asla yakalayamıyor ve hatta görmezden gelerek yollarına devam ediyorlardı. Yani kediler, fareleri yakalama konusunda çok da uzman değiller. Ancak aksine, fareler ortaya bir 'düşman' çıktığında çok daha temkinli hareket ediyorlar, kendilerine gizli yollar seçip kamufle olarak ilerliyorlar.