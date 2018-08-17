Aslında Dünya’nın Ay’dan Başka Uyduları da Var

Hepimiz geceleri Dünya’nın her yerinden görülebilen tek doğal uydumuz Ay’ı yakından tanıyoruz. Peki gerçekten de tek doğal uydumuz Ay mı? Yeni tamamlanan bir araştırma, başka doğal uyduların da olabileceği “mini ay” teorisini ortaya atıyor.

Ay’ın tek görevi geceleri çıkıp Güneş’ten aldığı ışığı bize yansıtmak değil. Eğer etrafımızda dolaşan o gök cismi olmasaydı şu anda yeryüzünde yaşam olmayacaktı. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan yola çıkarak, Ay’ın aniden yok olması durumunda başımıza neler geleceğini buradaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Güneş Sistemi’ndeki çoğu gezegenin birden fazla uydusu var, ancak Dünya’nın sadece bir uydusu olduğunu biliyoruz. Peki ya başka uydularımız varsa ve biz onları gerçekten de göremiyorsak? Yeni bir bilimsel çalışmada Ay, Dünya’nın en büyük doğal uydusu olarak nitelendirildi. Yani ondan daha küçük başka uyduların da varlığı söz konusu oldu.

Uzaydaki küçük nesnelerin Dünya çevresinde yörüngeye oturduklarından bahseden çalışmada, bu mini uyduların boyutlarının gerçekten görülemeyecek kadar küçük olduklarından bahsedildi. Aslında Ay’ın kendisinden başka doğal gök cisimlerinin varlığı ilk defa 2006 yılında fark edildi. Geç fakat önemli bir bulgu olarak tarihe geçen bu çalışmalardaki söz konusu objelerin boyutları bir ila iki metre kadardı.

Araştırmacıların TCO ve TCF olarak iki gruba ayırdıkları bu cisimlerin yörüngeleri Ay kadar sabit kalamıyor. Çoğu zaman Dünya çevresinde kısa süre dönüp başka bir alana doğru fırlıyorlar. TCO adı verilen gruba üye olanlar çoğu zaman bir turu tamamlarken, TCF’ler yüksek hızlarda oldukları için Dünya’nın yerçekimsel alanına kapılıp bir turu tamamlamadan uzaklaşıyorlar.

Bugüne kadar Dünya’nın çevresinde 1 turdan fazla dönmeyi başarmış olan Ay dışında tek bir uydu gözlemlendi. Bu gözlem de 2006 yılındaki o keşifler sırasında yapıldı. Araştırmacılar yeni bir teleskop teknolojisinin bu nesneleri daha rahat gözlemlemek için şart olduğunu söylüyorlar.