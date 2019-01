Yeni Bir Araştırmaya Göre Sosyal Olmak Ömrü Uzatıyor

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre arkadaşları ve akrabaları ile güçlü bir sosyal yaşantı içinde olan yaşlı bireyler, daha sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre University College London’da bulunan bilim insanları, yaşam süresi ve yaşlanma sürecini etkileyen sosyal faktörleri belirlemek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma dahilinde araştırmacılar, dört yıl boyunca, farklı cinsiyetlerden 50 yaş ve üstü 7304 kişinin hayatını mercek altına aldı. Araştırma neticesinde katılımcılardan arkadaşları ve akrabalarıyla iletişime daha fazla önem veren daha sağlıklı olduğunu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre sağlık durumu diğer katılımcılara nazaran daha iyi olan bireylerin %73’ü haftada en az bir kere arkadaşlarıyla buluşarak spor salonuna, müzeye, tiyatroya ya da dini kurumları ziyarete giderek arkadaşları ya da akrabalarıyla sosyal aktiviteler içerisinde bulunuyor.

Çalışma sonuçlarını yorumlayan araştırmacılar aktif yaşam sürdüren yaşlı insanların hayatın anlam ve önemini daha iyi kavradıklarını, bu durumun da sağlıklarını olumlu etkilediğini belirtti. Daha asosyal bir hayat sürdüren bireyler ise kendi içlerinde bir çöküş yaşadıklarından nispeten daha sağlıksız oluyorlar.