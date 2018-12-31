Game of Thrones Karakterleri Böcek İsimlerine İlham Verdi

Nisan 2019’a kadar ekranlara dönmeyecek olan Game of Thrones’un karakterlerinin isimleri, yeni keşfedilen sekiz böcek türünden üçünün ismine ilham kaynağı oldu.

Bilim insanları, yeni keşfettikleri bir şey olduğunda ona isim verme hakkına sahipler. Bazıları geleneksel yönlendirmeleri takip eden isimler seçerken bazı bilim insanları ise inceledikleri şeyin özelliklerine göre isim verir. Bazıları da kendi isimlerini yaşatmayı seçer.

Nebraska Üniversitesi’nden profesör ve entomolog Brett ratcliffe ise yeni keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, Game of Thrones dizisinde Khalesii’nin ejderhalarının isimleri olan Drogon, Rhaegal ve Viserion’un isimlerini verdi.

Ratcliffe yaptığı açıklamada, bilim insanlarının her zaman kendilerini fazla ciddiye aldıklarını düşündüğünü, bu sayede bunu biraz hafifletebileceğini söyledi. Ancak bilim insanının asıl amacı, dünya üzerindeki canlı çeşitliliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak.

Drogoni ve viseroni türleri kolombiya ve Ekvador’da, Rhaegali türü ise Fransız Guana’sında bulunan türler olarak bildirildi.

Profesör Ratcliffe bugüne kadar yaklaşık 200 böcek türünü buldu ve isimlendirdi.