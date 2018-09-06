Robotlarla ilgili yapılan araştırmalar her seferinde ilginç gerçekleri önümüze seriyor. Bu seferki çalışma, robotların insanlar gibi ön yargılı olabileceğini ortaya çıkardı.

Cardiff Üniversitesi ve MIT araştırmacıları, büyüleyici bir çalışma ortaya koydu. Ekiplerin yaptıkları araştırma sonucunda robotların da insanlar gibi ön yargı oluşturabilecekleri ortaya çıktı. Çalışmaya göre robotlar birlikte çalışma yürütürken diğer robotlara karşı ön yargılı olabiliyorlar.

Çalışma sırasında simülasyon içerisinde çalıştırılan robotların, takımlarında olmayan diğer robotlara karşı ön yargılı oldukları keşfedildi. Araştırmacılar bu olağanüstü durumu "Otonom makine grupları; bu davranışı birbirlerinden tanımlayarak, kopyalayarak ve öğrenerek ön yargı gösterebiliyorlar" diye açıkladılar.

Teorinin test edilmesi için öncelikle robotlar simülatör içinde basit bir oyun oynadılar. Yardımlaşmaya ve bağışa dayalı bu oyunda, robotlar ikiye ayrıldı. Oyun sırasında robotların kendi grubu dışındakilere ön yargı geliştirdiği görüldü ve ölçüldü. Simülasyon devam ederken dışarıdaki robotlara karşı ön yargıda bir artış saptandı.

Araştırma ekibinden Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Roger Whitaker ön yargının doğal olduğunu ancak kontrol altına alınmazsa bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu vurguladı. Whitaker, saptanan bu yeni özellikle ilgili şunları söyledi: “Ayrımcılıkla özdeşleştirilebilen ve başkalarını kopyalayabilen otonom makinelerin, gelecekte insan nüfusunda gördüğümüz ön yargılı olaylara karşı duyarlı olmaları mümkün”