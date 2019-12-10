Güney Afrika’daki kum ormanlarında çalışma yürüten bilim insanları, yeni bir örümcek türü keşfettiler. Keşfedilen örümcek türü, bıraktığı mor yumurta ile araştırmacıları şaşırttı.

Araknitler, sırtlarında kırmızı, ünlem işareti şeklinde bir leke ve bir insanın yüzüne benzeyen beyaz dalgalı bir deseni taşıyan örümceksigillerdir. Araknitler, örümceklere çok benzedikleri için örümcek olarak kabul edilirler. Bilim insanları, Güney Afrika’da yaşayan yeni bir araknit türü keşfettiler. Keşfedilen örümcekleri gözleyen bilim insanları, bu türün ilginç bir şekilde mor renkte yumurta bıraktıklarını gözlediler.

Güney Afrika’da yaşayan bu örümcekler “dul” ya da “düğme” örümcekleri olarak isimlendirilir. Bu örümcekler, dünyanın en ünlü örümceklerine çok yakınlardır. Güney Afrika dul örümceği, Latrodectus örümcekleri, karadul örümceği, katipo örümceği gibi zehirli örümceklerdir. Bu örümceğin dünyada bilinen 30’dan fazla türü vardır. Ancak bulunan son türün keşfi on yıldan daha kısa süre önce yapıldı.

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu eyaletindeki Wild Tomorrow Fund’da entomolog olarak çalışan Barbara Wright ve meslektaşları, 2014 yılında ilk defa bu örümcekle karşılaştılar. Wright, örümcek hakkında yaptığı açıklamada, “Örümceğin büyüklüğü ve renkleri karşısında şok olduk” dedi.

Barbara Wright ve ekibi, bu örümcek türü üzerinde çalışmaya devam ettiler. Araştırmacılar, yaptıkları araştırmada örümcek türünün daha çok dişisinin bulunduğunu tespit ettiler. Araştırmacılar, örümceklerin fiziksel özelliklerini ve DNA’larını bilinen türlerle karşılaştırdılar. Yapılan çalışmalarını Zootaxa dergisinde yayınlanan sonuçları, örümceğin daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Barbara Wright, “İlk örneği keşfetmeden önce, örümcekle daha önce karşılaşmamıştık. Çok gizli ve utangaç örümcekler. Nadir görülen ve az sayıda insanın erişebildiği bitki örtüsündeki ağaç oyuklarında saklanıyorlar” dedi.

Örümceklerin yaşadığı, nadir habitat Afrika’nın bu bölümünde bulunan ve Güney Amerika’da düzensiz olarak bulunan, kum ormanı olarak isimlendirilen, nesli tükenmekte olan bir ekosistemdir. Bu ekosistem, denizlerden uzakta antik kum tepelerinin üzerine yerleşmiş ormanlardır.

Yeni keşfedilen dul örümcek türü, mor rengi ile araştırmacıları şaşırttı

“Phinda düğme örümceği” olarak isimlendirilen yeni tür örümcekte bu kum ormanlarında bulundu. Kum ormanlarında bulunan bu tür, büyük bedenleri ile bu zaman kadar keşfedilen en ağır dul örümcek türü oldu. Türün çarpıcı beyaz halkaları, kırmızı lekeleri örümceğin bilimsel ismine ilham veren şey: Latrodectus umbukwane. “Umbukwane”, isiZulu dilinde gözalıcı şeyler için kullanılan kelimedir.

Phinda düğme örümceğini keşfeden ekipten olan Barbara Wright, örümceğin diğer dul örümceklerin olduğu gibi zehirli olabileceğini söylüyor. Wright, daha az zehirli olan kahverengi dul örümcekle daha benzer olduğu için phinda düğme örümceğinin de görece daha az zehirli olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, keşfedilen phinda düğme örümceğinin mor renkte yumurta bıraktığını da keşfettiler. Başka hiçbir dul örümcek, bu renkte bir yumurtaya sahip değildi. Araştırmacılar, phinda düğme örümceğinin mor yumurtalarının renginin kaynağının ne olduğunu ve bu yumurtaların neden bu renkte olduğunu araştırıyorlar.

Bilim insanları, phinda düğme örümceğinin gözlenen mor yumurtasının aslında tek olmadığını söylüyorlar. Denver Doğa ve Bilim Müzesi görevli bilim insanı Paula Cushing, mor rengin tuhaf olduğunu ancak bazı örümceklerin pembe veya mor renkte yumurta bırakabileceğini söyledi.

Vermont Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Ingi Agnarsson da, keşfedilen örümceğin, dünyadaki omurgasız çeşitliliğini ne kadar bilmediğimizin kanıtı olduğunu söyledi. Agnarsson, kendi tahminlerine göre örümcek türlerinin yüzde 70’inin bilinmediğini söyledi. Agnarsson, yaşadığımız dönemin örümcek türlerinin keşfedilmesi ve sınıflandırılması açısından önemli bir dönem olduğunu da sözlerine ekledi.