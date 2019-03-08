Game of Thrones dizisinin son sezonuna dair bir teoriye göre, serinin ilk sezonunda ölen Ned Stark beklenmedik bir geri dönüşe imza atacak.

Game of Thrones’un 8. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman oldukça karanlıktı. Karanlık derken iç karartıcı manasında değil; fragman ciddi anlamda ışık eksikliği çekiyordu. Bu yüzden de detaylar çok belli olmuyordu. Zaten HBO da final sezonunun sürprizlerini açık etmeyerek iyi yaptı.

Yine de Reddit kullanıcıları, ışık eksikliği yüzünden fragmanı adeta lime lime etmekten geri durmayacaklardı. İşe öncelikle fragmanın parlaklığını arttırarak başladılar.

Fragmandaki dikkat çeken şeylerden ilki, Arya Stark’ın bir şeyden dolayı dehşete düşmüş olmasıydı. Hala genç olan Arya Stark, serinin en dayanıklı karakterleri arasında yer alıyor.

İlk saldırıdan kurtulduktan sonra canını kurtarmak için kaçıyormuş gibi görünen Arya’nın kimden kaçıyor olabileceğine dair pek çok ihtimal var.

Gece Kralı, savaşta asker kaybetmekten çekinmeyen bir karakter ve ölenleri kendi ordusuna katabiliyor. Winterfell’in üzerine hangi yoldan gelirse gelsin yolda ordusunu büyüteceği kesin.

Bu yolun üstünde Stark Mezarlığı da bulunuyor. Muhtemelen iskelet haline gelmiş, başsız ve korkunç bir Ned Stark bu sezonda şok edici bir geri dönüş yapabilir. Değilse bile Arya, içinde bulundukları durumun korkunçluğunun farkına varmış olabilir. Sevdikleri insanların ölüleriyle savaşmak ya da yanında savaştığı dostlarının, öldükleri anda kendisine karşı döneceğini bilmek durumu daha da korkunç hale getiriyor.

Bu sahnede Arya'nın bir geri çekilmeye zorlanmış olması da oldukça mümkün. Hatta akla en yatkın fikir de bu ancak HBO'nun ne düşündüğü henüz belli değil.

Gerçeğin ne olduğunu ise 14 Nisan’da seri yayınlandığında öğreneceğiz.