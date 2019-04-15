Yeni Bir Lego Star Wars Oyunu mu Geliyor?

Büyük başarı yakalayan Lego Star Wars oyun serisi, iddialara göre yeni bir Star Wars oyunu üzerine çalışıyor.

Skywalker Sound’un seslendirme sanatçısı Mat Wood, bu hafta sonu Star Wars Celebration etkinliği sırasında yeni bir Lego Star Wars projesinde yer aldığını üstü kapalı bir şekilde duyurmuştu. Seslendirme sanatçısının konuşmasına buradan ulaşabilirsiniz:

Lego oyunlarının yayıncılığını üstlenen Warner Bros. henüz yeni çıkacak oyunu duyurmadı ancak bu konuda Skywalker Sound’a güvenebiliriz gibi duruyor. Disney’in sahibi olduğu ses şirketinin, Star Wars ürünlerinin satış hakkına sahip olmasının yanında, şimdiye kadar sayısız projede yer aldığı biliniyor. Bu yüzden de şirket adına çalışan Mat Wood’un söylediklerinin resmi bir açıklama kadar önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Adından oldukça bahsettiren Lego Star Wars serisi, şimdiye kadarki oyunlarına Star Wars’un ‘prequel’ olarak adlandırdığımız Anakin üçlemesi, orijinal üçleme ve Klon Savaşları dizisini uyarlamıştı. Hatta bir oyun tamamen serinin 7. filmi olan ‘The Force Awakens’a adanmıştı. İddialara göre, yeni çıkacak oyun, sıradaki iki film ‘The Last Jedi’ ve ‘The Rise of Skywalker’ın bir uyarlaması olmaktan çok daha fazlası olacak. Serinin bu iki filmi de oyuna dâhil edilecek ancak olay örgüsü bütün filmleri kapsayacak kadar kapsamlı olacak.

Lego Star Wars serisinin en iyisi olacağı tahmin edilen oyunun bu yılın sonlarına doğru resmi olarak açıklanması bekleniyor.