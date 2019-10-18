PlayStation 5'in Hangi Ay Satışacağını Gösteren Rapor

Sony, PlayStation 5 ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, yeni oyun konsolu ile ilgili sızıntı bilgiler ve söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre PlayStation 5, 2020'nin sonunda oyunseverler ile buluşacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'le ilgili çalışmaları son sürat devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in hem ismini hem de çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamalarda PlayStation 5'in 2020 yılının son kısımlarındaki tatil dönemlerinde piyasaya sürüleceği söylendi. Bu açıklamaların tüketiciler açısından anlamı, ekim veya kasım ayı oldu.

PlayStation 3 ve PlayStation 4 de yılın son dönemlerinde piyasaya sürülmüştü. Her ikisi de benzer bir şekilde kasım ayındaki "Kara Cuma" olarak adlandırılan ve pek çok indirim kampanyasının yapıldığı bir güne denk gelmişti.

PlayStation serisinin çıkış tarihlerini biraz daha detaylandıracak olursak PlayStation 1, 1994 yılının aralık ayında, PlayStation 2 ise ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ortaya çıkan yeni bir rapor ise, PlayStation 5'in çıkışı ile ilgili kafaları karıştırıyor.

Yayımlanan son rapor, teknoloji devinin PlayStation 5'i tanıtmak için 2020'nin sonuna dek bekleyeceğini, yani aralık ayına bırakacağını ortaya koyuyor. Bu durum akıllara, yine önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan Xbox Project Scarlett'i getiriyor. Sony, yeni konsol konusunda Microsoft'a öncelik vermiş olabilir veya yeni Xbox'ın tanıtılması beklemek istiyor olabilir.

Ancak aralık ayı, PlayStation 5 için bir hayli riskli. Zira aralık ayı, ABD için 'tatil dönemi' olarak tanımlanıyor ve insanlar bu dönemde gerçekleşen indirimler dolayısı ile bir alışveriş çılgınlığına kapılıyorlar. Dolayısıyla 2020 yılının aralık ayı, Sony için bir hayli kritikmiş gibi görünüyor. Peki PlayStation'un bu tarihte satışa sunulması mümkün mü? Evet mümkün.

PlayStation 5, uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Şirket yetkilileri, yaptıkları açıklamalarla bu konsoldan beklentileri yükseltmeyi başarıyorlar. Ancak hala PlayStation 5'le ilgili pek çok bilinmeyen var. Bu bilinmezlerin gün yüzüne çıkması içinse Sony tarafından yapılacak açıklamaların beklenmesi gerekiyor.