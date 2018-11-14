Eğer telefonunuzu yenilemeye karar verdiyseniz ve Android ailesinden bir cihaz satın alacaksanız, Haftalık Uygulama Reçetesi’nin bu bölümünde yer alan uygulamalar çok işinize yarayacaklar. Google Play Store’da yer alan binlerce uygulama arasından, cihazınızı daha kullanışlı hale getirecek en iyi uygulamaları sizin için derledik.

Android, dişli rakibi iOS’a kıyasla çok daha fazla kullanıcı sayısına sahip. Hatta son pazar verilerine göre, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi kendisi. Ülkemizde de durum aynı. Özellikle doların artışı ile birlikte Android cihazların, Apple’a kıyasla daha ekonomik oluşu kullanıcı sayısının artmasına yol açtı.

Son yıllarda kararlılık ve performans açısından eşitlikçi bir yaklaşımla hareket eden Google, düşük performanslı cihazları da önemsiyor. Bugün amiral gemisi ya da alternatifi fark etmeksizin, yeni açılan bir Android telefona yüklenmesi geren 10 uygulamayı listeliyoruz.

Not: Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları listede yer almıyor.

Fotoğraflar için: Camera MX

Camera MX, cihaz üreticiniz ya da Google'ın kamera uygulamasından farklı olarak, kullanıcıya daha fazla özgür seçenek sunan bir uygulama. Basit arayüzü ve erişilebilir ayarlarıyla ön plana çıkıyor.

Fotoğraf düzenlemek için: Snapseed

Snapseed, fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında, kullanıcıyı rahatsız eden reklamlara sahip olmayan, hızlı ve detaylı düzenlemelere imkan tanıyan bir uygulama. Yıllardır gelişmekte ve sürekli olarak yeni özelliklerle çeşitleniyor.

Video düzenlemek için: Adobe Premiere Clip

Tüm zamanların en iyi video düzenleme uygulamalarından olan Adobe Premiere, bu uygulama ile kullanışlı temel işlevleri telefonlara getiriyor. Videolarınızı kesip biçmek, göze hoş gelen kısa film kalitesinde görüntüler oluşturmak için çok ideal.

Müzik keşifleri için: SoundHound

Apple'ın Shazam uygulamasına karşı SoundHound'un en büyük atağı, mırıldansanız bile müzikleri tanıdığını iddia etmesi. Ayrıca Spotify ile bağlantı kurarak, keşfettiğiniz şarkıları otomatik olarak listelerinize ekleyebiliyorsunuz.

Dosyalarınızı bulmak ve organize etmek için: Google Files

Birbirinden karmaşık dosya organize uygulamaları yerine Google'ın reklamsız ve sade olan bu uygulaması çok işlevsel görünüyor. Uygulama dosyaları kolayca silip hafızanızda yer açmanız için size önerilerde bulunuyor.

Müzik ve videoları oynatmak için: VLC Player

Windows ve Mac bilgisayarların en stabil medya oynatıcılarından olan VLC, bu ünvanını Android için de devam ettiriyor. Uygulama içerisinde videolarınızı, filmlerinizi ve müziklerinizi organize edebiliyor, internete bağımlı olmayan oynatma listeleri oluşturabiliyorsunuz.

Ofis işleri için: Google Dökümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Keep

Google, iş ve okul arkadaşlarınızala anlık olarak etkileşim kurabildiğiniz ofis yazılımlarıyla Microsoft'a muhteşem bir gol attı. Bu uygulamalar hepsi, çeşitli uzantıları da desteklediğinden uyum sorunu yaşamayacaksınız. Önemli işleri telefon üzerinden çözebilmenin rahatlığını hissedeceksiniz.

Vaktinde uyanmak için: Alarmy

Alarmy, kullanıcılarını pişman etmeyen, alarm konusunda her zaman en iyi alternatiflerden birisi olarak göze çarpıyor. Kullanıcıyı yormayan arayüzü, uyanmanız konusunda ısrarcı bulmacaları ile oldukça başarılı.

Navigasyon için: Yandex Navigasyon

Son 3-4 yıldır Google Maps ve Apple Maps gibi rakiplerine kıyasla ciddi ilerleme kaydeden Yandex Navigasyon, trafik verilerini yüksek doğrulukla sunuyor. Ayrıca sadece araç kullanıcıları için değil, yayalar için de oldukça kullanışlı yürüyüş rotaları belirleyebiliyor.

Teknoloji haber ve içerikleri için: Webtekno

Bu içeriğin size ulaşmasını sağlayan Webtekno'nun mobil uygulamasıyla, teknoloji gündemine ilişkin flaş gelişmeleri bildirim olarak alabilir, her günün en önemli gelişmelerini özeti şeklinde okuyabilirsiniz.

Haftaya yeni bir Haftalık Uygulama Reçetesi'nde görüşmek üzere. Eğer uygulama önerisi almak istediğiniz kategoriler varsa yorumlar kısmından bildirebilirsiniz.

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