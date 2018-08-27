"Thanos, Evrendeki Canlıların Yarısını Yok Edemedi"

Reddit'te ortaya atılan bir teoriye göre Doctor Strange, Thanos'a zaman taşını verirken zaman taşına büyü yaptı. Bu nedenle de Thanos, evrenin yarısını yok etmek yerine canlıların ruh taşına sıkışmasını sağladı.

Marvel, geçtiğimiz Mayıs ayında vizyona giren Avengers: Infinity War ile sinema tarihinin en sarsıcı sonlarından birini izleyiciler ile buluşturmuş ve film, onlarca süper kahraman da dahil olmak üzere evrenin yarısının hayatını kaybetmesiyle son bulmuştu. Filmin bu denli sarsıcı bir sonla bitmesi, birbirinden farklı teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Reddit’te ortaya çıkan yeni bir teoriye göre film, teknik olarak Thanos’un mutlu sonu ile bitmiş gibi görünse de aslında Doctor Strange, Thanos’un amacına ulaşmasına engel oldu. Nasıl mı? Tabi ki büyü ile. Thanos parmağını şıklattığında evrenin yarısının hayatına son verdiğini sansa da aslında Doktor Strange hepsinin ruh taşına sıkışmasını sağlamıştı.

Tamam da bu sonuca nasıl ulaşabiliriz?

Bildiğiniz gibi Thanos’un sadık hizmetkarı Ebony Maw, Dünya’ya geldiğinde Agamotto’nun gözünü Doctor Strange’ten almaya çalışmış fakat eli yanmıştı. Ebony Maw, Doctor Strange’i türlü işkenceler yaparak Titan’a götürmeye çalışsa da yolda Iron Man ve Spider-Man, Strange’i kurtarmayı başarmıştı.

Hepimiz filmin sonunda Doctor Strange’in, Tony Stark’ın hayatını bağışlaması karşılığında Thanos’a zaman taşını verdiğini görmüştük. Ayrıca Strange, küle dönüşmeden önce Stark’a ‘tek yolu buydu’ demişti. Peki ya Stange, Thanos’a zaman taşını ‘olduğu gibi’ vermediyse? Teoriye göre Strange, taşı Thanos’a vermeden önce üzerine bir büyü yaptı.

Bu büyü sayesinde Thanos, tüm sonsuzluk taşlarını toplayıp sonsuzluk eldiveni ile parmağını şıklattığında evrendeki canlıların yarısı yok olmak yerin ruh taşının içine hapsoldu. Peki bunu nerden anlıyoruz? Sonsuzluk eldiveni, Thanos parmağını şıklattığında tıpkı Ebony Maw’un Agamotto’nun gözünü ellediğinde olduğu gibi yandı.

Teoriye göre sonsuzluk eldiveninin yanması, Strange’in zaman taşına büyü yaptığını gösteriyor. Thanos’un parmağını şıklattıktan sonra ruh taşı ile Gamora’nın çocukluğu ile karşılaşıp konuşması da bu konudaki bir başka ipucu. Fakat bu teorinin gerçek olup olmadığını ancak gelecek yıl vizyona giren Avengers 4 ile öğrenebileceğiz.