T Coronae Borealis yıldızı 80 yıl aradan sonra tekrar patlayacak ve yeniden doğuşuna şahit olabileceğiz.

Gökbilimciler, nadir bir gökyüzü olayı için heyecanla geri sayıma geçmiş durumda. Bu yeni gökyüzü olayınaa Dünya'dan çıplak gözle izlenebilecek yeni bir yıldız patlaması ev sahipliği yapacak.

3000 ışık yılı uzaklıktaki Corona Borealis takımyıldızında bulunan T Coronae Borealis adlı beyaz cüce yıldız, güçlü bir patlamayla yeniden doğacak. Bu olay, yaklaşık 80 yıl önce meydana gelen benzer bir patlamanın ardından bir daha ancak 80 yıl sonra tekrar yaşanabilecek.

Böyle bir yıldızın yeniden doğuşu nasıl mümkün oluyor?

T Coronae Borealis, bir beyaz cüce ve yakınındaki kırmızı dev yıldızdan gelen materyali emerek beslendiği için tekrar doğabiliyor. Astronomlar, beyaz cücenin bu materyali yeterince topladığında bir nova olarak patlayacağını öngörüyor. Patlamanın kesin zamanı bilinmese de gerçekleşeceği neredeyse kesin.

Bu tür kozmik patlamalar, gökbilimcilere yıldızların yaşam döngüleri hakkında yeni bilgiler sunma fırsatı veriyor. Nova patladığında, NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevleri bu olağanüstü olayı izleyerek detaylı veriler toplayacaklar.

Yıldız gözlemcileri, bu büyüleyici olayı çıplak gözle birkaç gün boyunca izleyebilecek. Gökbilimciler ise teleskoplarla yıllar sürecek gözlemler yaparak patlamanın dinamiklerini ve ardından meydana gelecek olan etkileşimleri inceleyebilecekler.