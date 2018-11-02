Yeni BMW 8 Serisi Üzeri Açılabilir Versiyonu İle Tanıtıldı

Lüks sınıfına adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanan 8 serisi, bu sefer de üstü açık versiyonu ile göz kamaştırmayı başardı.

BMW'nin ikinci jenerasyon 8 Serisi üzeri açık versiyonuyla tanıtıldı. Dört koltuklu olan otomobil soft top yani kumaş bir tavan ile tasarlanmış.15 saniyede üzerini açabilen bu güzellik, normal versiyonundan 125 kilo daha ağır. Bu ağırlık farkının büyük bir bölümünün elektrikli tavan açma mekanizmasından oluştuğunu da ekleyelim.

Lüksün ön plana çıktığı iç mekanda ise Vernasca deri döşemeler ve paslanmaz çelik detaylar ön plana çıkıyor. 10.3 inçlik dijital gösterge panelinin yanı sıra 12.3 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi ve Harman Kardon surround ses sistemi standart olarak geliyor. Ayrıca Bowers&Wilkins surround ses sistemi, 600 metre menzilli lazer farlar ve elmas detaylı anahtar gibi pek çok opsiyon kullanıcıları bekliyor. Sürüş dinamikleri tarafında ise aktif kayma stabilizasyonu, arka diferansiyel kilidi ve 4 tekerden manevra kontrolünü bir arada toplayan adaptif M süspansiyon paketi standart olarak sunuluyor.

BMW 8 Serisi’nin kaputunun altında ise sunulan versiyona göre iki farklı motor seçeneği yer alıyor. Başlangıç modeli olan 840d xDrive, 3.0 litrelik 6 silindirli dizel bir motora sahip. 320 beygir güç ve 680 Nm tork üreten bu motorun 0-100 performansı ise 4.9 saniye olarak görünüyor. Daha fazla performans arayanlar için ise M850i xDrive modeli ön plana çıkıyor. 4.4 litrelik çift turbo benzinli motor, araca 530 beygir güç ve 750 Nm tork sağlıyor. Bu versiyonu ise 0’dan 100 kilometreye yalnızca 3.7 saniyede ulaşabiliyor.