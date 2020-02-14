Mars'ın Oluşumu Teorilerini Değiştirebilecek Çalışma

Yapılan yeni bir çalışma, Mars’ın oluşumuna dair bugüne kadar düşünülenlerin yanlış olabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmada, Mars’ın oluşumunun daha önce düşünülenden daha uzun sürdüğü ve daha şiddetli olduğu belirlendi.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma Mars’ın oluşumu ile ilgili teorileri değiştirebilir. Daha önceki çalışmalar Mars’ın Güneş Sistemi’nin ilk 2 ile 4 milyon yılları arasında oluştuğunu gösteriyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, gezegenin oluşumunun erken aşamalarında yoğun çarpışmalara maruz kaldığını ve oluşumun 20 milyon yıl kadar sürmüş olabileceğini gösteriyor.

Mars’ın oluşumunu inceleyen bilim insanları, gezegenin yüzeyindeki oluşum izlerinin aradan geçen milyarca yıl içinde silinmesi nedeniyle gezegenin nasıl oluştuğu ve Güneş Sistemi’ndeki çarpışmaların gezegenin oluşumuna nasıl yön verdiğini belirlemekte zorlanıyorlar. Bu nedenle Mars’ın oluşumu, Kızıl Gezegen’den Dünya’ya ulaşan meteorlar incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Dünya’da bu zamana kadar yaklaşık 61.000 meteor keşfedildi. Bu meteorların sadece 200 tanesinin Mars’tan geldiği tespit edilebildi. Bu 200 meteorun, Mars’ın daha geç dönemlerine ait olduğunu düşünen bilim insanları, meteorlardan yola çıkarak gezegenin oluşumuna dair ipuçları elde etmeye çalışıyorlar.

Mars’tan gelen meteorları inceleyen bilim insanları, demirle bir arada bulunma eğilimi gösteren tungsten ve platin gibi elementlere rastladılar. Bu tür elementler, gezegenlerin oluşumu sırasında mantodan gezegenin çekirdeğine doğru hareket etme eğilimi gösteriyorlar.

Bu tür elementlerin bulunması, gezegenin çekirdeğinin oluşumundan sonra gökcisimlerinin uzun süre daha Mars’a çarptığını gösteriyor. Araştırmacılar, tungsten ve platin gibi elementlerin izotoplarına bakarak gezegenin oluşum tarihine de bakabiliyorlar.

Southwest Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Simone Marchi, Mars’ın erken dönemindeki büyük çarpışmaların gezegene platin ve altın gibi elementleri kazandırdığının daha önce de bilindiğini söylüyor. Marchi, “Bu süreci araştırmak için düzleştirilmiş parçacık hidrodinamiği çarpma simülasyonları yaptık. Modelimize göre, erken dönem çarpışmaları heterojen, mermer-kek benzeri bir Mars mantosuna neden oldu” dedi.

Southwest Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarının çalışması, Mars’ın oluşumu hakkında daha önce yapılan çalışmaların peşin hükümlere dayanabileceğini gösteriyor. Mars’tan Dünya’ya ulaşan meteorlar Kızıl Gezegen’in sadece bir bölgesinden geliyor. Bu da araştırmaların kapsamının dar kalmasına neden oluyor. Araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda yapılacak Mars görevlerinden daha fazla kaya örneğinin getirilmesini bekliyorlar. Mars görevlerinden gelecek yeni örnekler, Mars’ın oluşumu hakkında daha kapsamlı bulguların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.