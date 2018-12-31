Mars Group'un "Yeni Cem Yılmaz'lar Çıkarırız" Açıklaması

Geçtiğimiz hafta patlak veren Mars Group ile film yapımcıları arasındaki gerginlik bir üst seviyeye taşındı.

Geçtiğimiz hafta Yılmaz Erdoğan'ın, Mars Group ile yaptığı müzakerelerde anlaşmaya varamaması sonrası ciddi bir kriz patlak vermişti. Biletlerden yeterli payı almadıklarını ve 'mısır kampanyası' adı altında haklarının çiğnendiğini belirten yapımcılar, kazan kaldırmaya başlamıştı.

Tüm bu süreç, Cengiz Semercioğlu'nun Mars Cinema Group’un Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile yaptığı röportajla devam etti. Film yapımcılarına rest çeken Acar, oldukça sert bir üslupla "Cem Yılmaz olmazsa yeni Cem Yılmaz'lar çıkar." ifadelerini kullanınca ortalık karıştı. Cem Yılmaz, bu açıklamaların üzerine daha önce hiç görülmemiş bir üslupla cevap vererek adeta füze attı.

Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan da birbirinden sert mesajlar gönderirken, Ata Demirer yeni bir sinema oluşumunun sinyallerini verdi.