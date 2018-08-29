Dell Inspiron 7000 Dizüstü Bilgisayarlar IFA 2018'de Geliyor

Dell, nispeten yüksek fiyatlı olan XPS 13'e alternatif olacak Inspiron 7000 serisi dizüstü bilgisayarları IFA 2018'de tüketicilerin beğenisine sunacak.

Dell’in yeni nesil XPS 13 dizüstü bilgisayarları, 8. nesil Intel işlemcileri ve ince ekran çerçeveleri ile en popüler dizüstü bilgisayarlardan biri haline gelmeyi başardılar. Fakat XPS 13 serisinin yüksek fiyatı, cihazların herkes tarafından satın alınmasını zorlaştırıyordu. IFA 2018’de duyrulacak yeni Inspiron 7000 serisi ise bu durumu tersine çevirecek.

13 inç, 15 inç ve 17 inç boyutlarında olacak yeni Inspiron 7000 serisi dizüstü bilgisayarlar, Intel’in en güncel işlemcileri olan 8. nesil Whiskey Lake işlemcilerden güç alcak. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak cihazların 13 inç ve 15 inçlik varyantlarında opsiyonel UHD ekran seçeneği de yer alacak.

Fakat Inspiron 7000 serisini özel yapan yalnızca donanımı değil. Dell, yeni seri ile birlikte plastiğe elveda diyor ve alüminyum şasiyi kullanıcılara sunuyor. Ayrıca yeni Inspiron 7000 serisi dizüstü bilgisayarlar, önceki nesil gibi 2’si 1 arada olsalar da XPS 13 serisi gibi son derece ince ekran çerçevelerine sahipler.

Inspiron 7000 serisinin en uygun fiyatlı modeli olması beklenen 13 inçlik model, 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, ilk bakışta gözünüze biraz fazla görünebilir ancak XPS 13 serisi ile kıyasladığımızda oldukça bütçe dostu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Dell dizüstü bilgisayarlar Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.