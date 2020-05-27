Yeni Doğan Bebeğe Kenevir Temelli Tedavi Uygulandı

İngiltere’de bir beyin hasarı hastalığıyla doğan bir bebeğe kenevirden türetilmiş bir ilaç tedavisi uygulandı. Söz konusu tedavide yeni doğan bir bebeğe dünyada ilk defa kenevirden türetilmiş bir ilaç uygulanmış oldu.

İngiltere’de mart ayında doğan bir bebeğe uygulanan tedavi, dünyada bir ilk olmayı olarak kayıtlara geçti. 11 Mart’ta acil sezaryen yöntemiyle doğan Oscar Parodi’de ortaya çıkan beyin hasarını azaltmak için dünyada bir ilk olarak kenevirden türetilmiş bir ilaç uygulandı.

Oscar Parodi, 11 Mart’ta Nortfolk ve Norwich Üniversitesi Hastanesi’nde doğdu. Doktorlar, bebeğin beklenmedik şekilde kötü bir durumda doğduğunu açıkladı. Tespit edilen sorunlar nedeniyle Oscar, soğutma tedavisi uygulanması için yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı.

Oscar’ın doğumuyla ilgili açıklama yapan annesi Chelsea Parodi, doğumun ardından görevlilerin kenevirden türetilmiş ilaçla tedavi için yanına geldiklerini söyledi. Chelsea Parodi, sağlık eğitimi alan kardeşine ve annesine danıştıktan sonra tedaviyi kabul ettiğini belirtti.

Annesinin kabul etmesi üzerinde 9 gündür hastanede olan Oscar’a kenevirden türetilmiş bir ilaç uygulandı. Chelsea Parodi, henüz test sürecinde olan ilacın uygulandığı tedavinin ardından bebeğin oldukça iyi olduğunu açıkladı.

İsmi açıklanmayan, kenevirden türetilmiş ilaç neonatal hipoksik iskemik ensefalopati(HIE) durumu olan bebeklerdeki beyin hasarını azaltması için geliştirildi. İlaç şu anda İngiltere’de dahil olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde test ediliyor. Oscar Parodi, ilacı tedavide kullanıldığı ilk bebek oldu.

Oscar Parodi’nin tedavi gördüğü hastanede görevli olan Profesör Paul Clarke, tedavinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde heyecan yarattığını söyledi. Profesör Clarke, tedavinin kenevirden elde edilen bir ilacın ilk defa bebeklerde damar yoluyla kullanılması olduğunu söyledi. Clarke, ilacın hastalık nedeniyle ortaya çıkan nöbetlerin önlenmesini sağlamak ve yenidoğan bebeklerin beyinlerinin korunması konusunda iyi olacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

İlacın bebeklere damar yoluyla uygulandığı ve testlere katılan ilk bebeklere normal dozun yüzde 30’unu verildiği açıklandı. İlacın testler Avrupa’nın farklı noktalarında devam eden testleri yaklaşık bir yıl boyunca devam edecek.