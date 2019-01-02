Yeni yılın ilk günüyle birlikte uygulanmaya başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte alışverişlerde poşet kullanımı %70'e varan oranlarda azaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır, ücretli poşet uygulamasına gelen eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de olduğunu söyledi. Varır, Türk milletinin bilinçli bir toplum olduğunu dile getirirken; konunun anlaşılmasıyla tepkilerin de azalacağını dile getirdi.

Uygulamanın başlamasıyla bazı verilerin elde edilmeye başlandığını dile getiren Varır, “Daha önce müşteriye yüz birim poşet veriliyordu' denen yerlerde bu rakamın aşağı yukarı 40'a 50'ye düştüğünü görüyoruz. Tabii ki daha az rakamlarda var. Önümüzdeki süreç içerisinde daha da azaldığını göreceğimizi düşünüyoruz. İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu verileri daha sağlıklı hale getirdiğimizde, 10-15 günlük verileri açıkladığımızda daha somut olarak göreceğiz” dedi.

Ahmet Varır, poşetlerin farklı fiyatlara satılabileceğini, ancak asgari olarak 25 kuruşa satılması gerektiğini dile getirirken, bakanlığa yatırılması gereken geri kazanım katılım payı olduğunu da ifade etti. Varır ayrıca, marketlerin poşet üzerinden kâr elde etmesinin söz konusu olmadığını, yapılan düzenlemenin buna engel olduğunu da söyledi.