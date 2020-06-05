İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de araç kullanacak yabancıların sürücü belgeleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Sürücü belgeleriyle ilgili yeni düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yeni bir düzenlemeyle Türk vatandaşları ve Türkiye'deki yabancıların yabancı ülke ehliyetlerini Türkiye’de kullanma durumları düzenlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyetine sahip olanlar, Türkiye’ye girdikleri andan itibaren yabancı ülke ehliyetiyle 2 yıl boyunca araç kullanabilecekler.

6 aydan uzun süre Türkiye’de olanlar yabancı ülke ehliyetine sahip Türk vatandaşları, araç kullanmak için dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulundurmak zorunda olacak. 2 yıllık süreyi aşanlar, araç kullanmaya devam etmek için yabancı ülke ehliyetlerini Türkiye ehliyeti ile değiştirmek zorunda kalacaklar.

Yabancı ülkelerin vatandaşları da aynı şekilde ehliyetleriyle 6 ay Türkiye’de araç kullanabilecekler. 6 ayın sona ermesinin ardından yabancı ülke vatandaşları da ehliyetlerini Türkiye ehliyetiyle değiştirmek zorunda kalacaklar.

Yabancı ehliyete sahip olanlar için hazırlanan düzenlemeye göre ehliyet değişimi için gerekli olan bilgi ve belgeler, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve daha sonra açıklanacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme şu şekilde: