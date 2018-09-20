Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Eylül (bugün) gerçekleştirdiği toplantıyla Türkiye’nin Yeni Ekonomik Program’ını açıkladı. Açıklamaya eş zamanlı olarak bakanlığın internet sitesi üzerinden yayınlanan kitapçıkta ‘ICO’ detayı dikkat çekti.

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu değerlendirip 2019 ve 2020 yılları için büyüme ve enflasyon hedeflerini açıkladı. Albayrak, önümüzdeki yıl yıllık bazda büyüme hedefinin %2.3, enflasyon hedefinin ise %15.9 olduğunu söyledi.

Önde gelen iş adamlarının ve devlet yetkililerinin katıldığı toplantınun ana konusu “Dengelenme, Disiplin ve Değişim” oldu. Bu kapsamda atılacak adımlar, 7 farklı başlık altında toplandı. Bu başlıklardan beşincisi olan Büyüme ve İstihdam konulu hedefler altındaki bir detay dikkatleri çekti.

Bakan Albayrak’ın sunumundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi isternet sitesinden paylaşılan raporun 16 sayfasında yer alan Büyüme İstihdam konusuna yönelik Potilika ve Tedbirler’in üçüncü maddesinde şu ifadelere yer verildi:

Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır

IPO ya da daha bilinen adıyla “Halka arz” olan yöntem, hisse senetlerinin çağrı yapılan yatırımcılara satışı olarak tanımlanabilir. Şirketler, bu yöntemle kendilerine finansman sağlarlarken, hisse satarak yatırımcıları şirkete ortak ederler.

ICO yani Initial Coin Offering ise kripto paralarla gündeme gelen bir kavramdır. Tıpkı IPO gibi olan ICO’nun farkı, yatırım yapılacak şeyin şirket değil henüz piyasalarda yer almayan bir kripto para olmasıdır. Piyasaya girecek olan kripto paralar, ICO oldukları dönemde potansiyel yatırımcılara çağrı yaparak finansman toplamaya başlar. ICO daha sonra borsada işlem görerek ya da alım-satımlarda kullanılarak kripto para formuna kavuşurlar.

Bakanlığın yayınladığı raporda yer alan bu detay, önümüzdeki süreçte devlet destekli yerli bir kripto para görme ihtimalimizi arttırıyor. Yine de ilerleyen dönemde yapılacak açıklamaları beklemekte fayda var.

