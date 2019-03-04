Yeni Elektrikli Jaguar XJ 800 Beygir Gücüne Eşit Olabilir

Jaguar XJ, beş kapılı liftback gövdesi altında yeni bir platform ve daha güçlü I-Pace teknolojisini sunacak.

Car dergisindeki bir rapor, yeni nesil Jaguar XJ hakkındaki söylentilere daha fazla bilgi ekliyor. Uzun zamandır beklendiği gibi, amiral gemisi İngiliz Sedan'ın hala tamamen elektrikli bir platforma taşınması bekleniyor.

XJ, birkaç değişiklik ile birlikte I-Pace güç aktarma organlarının içsel parçalarını alabilir. I-Pace, 90 kWh kapasiteli bir bataryayı barındırıyor. Toplam sistem gücü 394 beygir gücüne ve 694 nm torka denk geliyor.

Car'a göre XJ, akü kapasitesini 100 kWh'ye yükseltebilir ve bunu, tekerleklere yerleştirilmiş dört elektrik motorunu çalıştırmak için kullanabilir. Bu motorların her biri 200 beygir gücüne kadar güç sunuyor. Eğer Jaguar böyle bir şey yaparsa XJ, lüks elektrikli arabaların güç sıralamasında ilk sıraya yerleşebilir.

Muhtemelen daha büyük bir soru ise bunları ne zaman göreceğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bazı söylentiler, arabanın 2019’da piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.