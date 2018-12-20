Yeni FIFA 19 Güncellemesi ile Lag Sorunu Çözülecek

FIFA oyuncularının sinirlerini en çok zorlayan şeylerden biri, zaman zaman oyunu oynamayı imkansız hale getiren lag problemi. Yeni güncelleme tam da bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Konsollar online hale geldiğinden bu yana internetten aktif olarak oynanan bütün oyunlarda yaşanan ve bütün teknolojik gelişmelere rağmen bir türlü çözülemeyen bir sorun var: Lag. Özellikle anlık olarak tepki verilmesi gereken zamanlarda yaşanan lag problemi, gerçekten sinir bozucu olabiliyor.

FIFA serisi de bu konuda diğer oyunlardan farklı değil. Seri uzun yıllardır lag sorununu çözmeye ve kullanıcılara akıcı bir deneyim sunmaya uğraşıyor. EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre yeni gelecek olan güncelleme, bu sorunun çözümüne yönelik olacak.

Gelen geri bildirimlerin onlar için önemli olduğunu ve bu nedenle de bu sorunu çözmek için bir ekip oluşturduklarını belirten EA Sports yetkilileri, yeni sistemin tek taraftan kaynaklanan yavaşlama problemleri yüzünden oyunun aksamasını engelleyeceğini düşünüyor.

Bu hafta gerçekleşecek olan değişimden sonra oyunun tepkilerinin hızlanacağını söyleyen firma yetkilileri, yeni güncellemeden sonra oyundaki tepki süresinin kişilerin kendi bağlantı hızları ile alakalı olacağını söylüyor. Bu açıklama, güncelleme notunda yer alıyor.

Oyundaki bütün modlar bu yenilikten etkilenmeyecek ancak önemli modlar bu değişiklikten etkilenecek. FUT Champions, FUT Division Rivals, FUT Online Draft, FIFA Pro Clubs ve FIFA Co-Op Seasons modlarında bu güncelleme ile gelecek olan yenilikler etkili olacak. Şu anda sadece PC versiyonu için yayınlanan güncelleme yakın zamanda PS 4 ve Xbox'a da gelecek.