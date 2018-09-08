Çok az sayıda telefon üreticisi, Xiaomi'nin yaptığı gibi bir telefondan çok fazla değer çıkarabiliyor. Şirketin telefon modellerine baktığımızda, nasıl bu kadar düşük fiyatlarla bu kadar yüksek özellikleri sunduğunu -ve bundan kâr edebildiğini- düşünmeden duramıyoruz.

Temmuz'un sonlarına doğru tanıtılan Mi A2 (ve kardeşi Mi A2 Lite) beraberinde çok fazla ses ve çok az da hayal kırıklığı getirmişti. Android One'lı Mi A1'in halefi olan cihaz, selefine göre birçok yenilik getiriyor.

Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 660 CPU, Adrone 512 GPU

RAM: 4 ya da 6 GB

Hafıza: 32, 64 veya 128

Ekran: 5.99 inç 18:9 FHD+

Arka Kamera: 12MP f/1.8 + 20MP f/1.8

Ön Kamera: 20MP f/2.2 (LED Flaşlı)

Batarya: 3,010mAh, QuickCharge 3.0

Diğer: USB-C, arkadan parmak okuma, infrared sensör

Kulaklık girişi: 3.5mm yok, USB-C'den

Yazılım: Android One 8.1 Oreo

Renk Seçenekleri: Siyah, Altın, Mavi, Rose Gold

Fiyat: yaklaşık 2000 Türk Lirası

Kutu İçeriği ve Tasarım

Kutuyu açtığınızda karşınıza cihazın kendisi, şeffaf bir koruyucu kılıf, 5V/2A'lik bir şarj aleti, USB-A'dan USB-C'ye şarj ve aktarım kablosu, USB-C'den 3.5mm'ye dönüştürücü, SIM aleti ve standart kağıtlar ve kullanım kılavızları çıkıyor.

Telefonu elinize aldığınızda hissedeceğiniz ilk şey ise dikkat çekici rengi. Xioami ve Huawei'nin diğer büyük şirketlerin yolunda gitmeyip, siyah/beyaz/gri renkler yerine daha eğlenceli renkler seçmesi insanların hoşuna giden bir durum. 18:9'luk en-boy oranıyla artık alıştığımız bir uzunlukta olan cihaza, yanlara doğru az da olsa kıvrılan bir IPS ekran eşlik ediyor. Çerçeveler ve arka panel ise tek parça alüminyumdan yapılmış.

Ekranın üstünde her telefonda olduğu gibi bir hoparlör ile karşılaşıyoruz. Bu hoparlörün yanlarında ise ön kamera, LED flaş, ve yakınlık sensörleri var. Telefonun üst kısmında mikrofon girişi bulunurken, artık maalesef telefonlarda çok fazla göremediğimiz kızılötesi bir sensör bulunuyor. Alt tarafta USB-C girişi ve ikili hoparlör ızgaraları bulunmakta ancak sadece sağdaki ızgaradan ses geliyor, diğeri simetri amaçlı konulmuş.

Telefonın ses açma-kapama tuşları yeterince hissedilebilirken, kamera çok fazla çıkıntı yapmıyor. 3.5mm'lik kulaklık girişini göremediğimiz cihazda, FM radyo ve NFC de bulunmuyor.

Kamera

Kamera uygulaması, Xiaomi'nin telefona eklediği az sayıdaki yazılımsal özelliklerden bir tanesi. Arayüz gayet sade ve anlaşılabilirken, çekim modları arasında kaydırarak geçiş yapıyorsunuz.

Xiaomi Mi A2, iyi ışıkta çok başarılı sonuçlar elde ediyor. HDR'ı da otomatik moda alırsanız düzgün pozlamaya sahip net ve keskin fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Düşük ışıkta ise Xiaomi'nin diğer birçok ucuz cihazı gibi biraz daha bulanık ve grene sahip. Portre modu ise çok "kararsız". Bazen iPhone ve Pixel seviyesine ulaşan A2, çoğu zaman ucuz görüntüler oluşturuyor. Kamera örneklerini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Yazılım ve Performans

Xiaomi Mi A2, Android 8.1 Oreo ile geliyor. Pixel'lerde bulacağınız yazılımdan çok az farkı olan cihazda, sadece birkaç ek Xiaomi uygulaması var. Bunları da istediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz.

4 GB RAM ve Snapdragon 660 ile gayet akıcı bir deneyim yaşayacağınızdan eminiz. Tam dolu bataryayla da 4 saatten fazla screen-on-time (ekranın açık kalma süresi) alıyorsunuz. Bu süre de bu büyüklükteki bir batarya için beklenmedik değil.

Peki, alınır mı?

Muhtemelen evet. Mi A1'in üzerine neredeyse her alanda geliştiren cihaz; kulaklık girişi, FM radyo, NFC ve SD Kart olmadan da yapabilirim diyorsanız tam da size göre. Çünkü dolar kurunun çok yükseklerde seyrettiği şu zamanlarda, 2000 lira civarına iyi bir cihaz bulmak çok da kolay değil.

Cihazdan Kamera Örnekleri: