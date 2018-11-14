Yeni Ford Focus'un Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Dördüncü nesil Ford Focus'un Türkiye fiyatları belli oldu. Gelişmiş donanımı ve güçlü motoru ile dikkat çeken araç, fiyatı ile bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir.

Birleşik Devletler merkezli otomotiv devi Ford’un en popüler serilerinden biri olan Focus’un 4. nesil üyesi Ford Focus 2018, daha dayanıklı ve aerodinamik yapısı; aktif park asistanı, HUD, yaya ve bisiklet algılama özellikli çarpışma asistanı gibi yeni teknolojileri ve konforu arttıran yeni iç mekanı ile Türk topraklarına giriş yaptı.

Dördüncü nesil Focus, Ford EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue dizel motor ailesi ile sürücülerle buluşuyor. 1.0L Ecoboost benzinli motor, 125 beygirlik güç sağlarken 1.5L Ti-VCT benzinli motor 123 beygir güç sağlıyor. 1.5L Ecoblue dizel motor ise 120 beygir güç sağlayarak benzinli versiyonlarının çok da gerisinde kalmıyor.

Yeni Focus, segmentinde seviye 2 otonom sürüş sunuyor. Tüm donanım paketlerine ek olarak satın alınabilen Ford Co-Pilot360™ Sürüş Destek teknolojisi, Dur & Kalk Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi ile oldukça konforlu ve güvenli bir sürüş vadediyor.

Ford'un C2 platformuna taşınan Focus 2018, benzinli motor seçeneklerinde 135 bin TL’den 169 bin 500 TL’ye kadar bir fiyat aralığı sunarken; dizel motor seçenekleri için de 151 bin TL’den 186 bin 500 TL’ye kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Aracın bu fiyat etiketini hak edip etmediği ise sürücülerin takdirine kalmış.

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Dizel