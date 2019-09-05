Akıllı saat sektörünün önde gelen isimlerinden Garmin, yeni akıllı saatlerini duyurdu. Gelişmiş sağlık takibi sistemleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Garmin'in yeni akıllı saatleri, eylül ayı içerisinde piyasaya sürülecek.

Dünyanın ilk 4G bağlantı destekli akıllı saatini duyurarak adından söz ettirmeyi başaran Garmin, akıllı saatler üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şimdiyse hem mevcut modellerini güncelleyen hem de yeni modellerle karşımıza çıkan Garmin, bir kez daha uzunca bir süre konuşulacağa benziyor.

Garmin'in yeni akıllı saatleri, sektörde yeni bir sayfa açacakmış gibi görünüyor. Bunun nedeniyse şirketin tek bir etkinlikte dört yeni seriyi tanıtmış olması ve tanıtılan modellerin neredeyse hepsinin de benzersiz özellikler içeriyor olması. Dilerseniz şimdi, Garmin'in yeni akıllı saatlerine daha yakından bakalım.

Garmin "Venu"

Sahip olduğu renk seçenekleriyle hem şıklığı hem de kullanıcı zevklerini ön planda tutan Garmin Venu, 1.2 inç boyutundaki dairesel AMOLED ekranıyla geliyor. Şirket, bu modeli için 40'dan fazla animasyon programı hazırlamış durumda. Venu'nun sahip olduğu renkli AMOLED ekran, bu animasyonlarla kullanıcılara bambaşka bir akıllı saat deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Çünkü Garmin tarafından hazırlanan animasyonlar, kullanıcıların egzersiz hareketleri bileklerinden görmesini sağlıyor. Ayrıca Venu, kullanıcıların solunum takiplerini ve terleme durumlarını da ölçümleyebiliyor ve dahili bir GPS sistemiyle geliyor.

Akıllı saat sektöründe sürekli olarak en gelişmiş sağlık takibi yapma özelliğine sahip olan Garmin Venu, eylül ayı içerisinde 400 dolar (yaklaşık 2.300 TL) karşılığında satışa sunulacak.

Garmin "Vivoactive 4/4S"

Aslına bakacak olursak bu ürün, Vivo'nun AMOLED ekran içermeyen ve iki farklı boyutta üretilmiş olan bir versiyonu diyebiliriz. Ayrıca bu ürün, şirketin geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü "Vivoactive 3"ün geliştirilmiş bir versiyonu. Garmin'in bu akıllı saatinde de Venu'ya benzer bir şekilde nabız, solunum ve terleme takibi, animasyonlu egzersiz hareketleri gibi özellikler sunuyor.

Garmin'in bu modeli 40 mm ve 45 mm olmaz üzere iki farklı boyutta piyasaya sürülecek ve ürünün fiyatıysa 350 dolar (yaklaşık 1.990 TL) olacak.

Garmin "Vivomove 3/3S"

Garmin'in teknolojiyle klasik saatleri birleştiren tasarımıysa Vivomove 3/3S. Şirketin bu ürünleri, ilk bakışta klasik, zarif bir analog kol saati gibi görünüyor ancak günümüz teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Bu akıllı saat, şirketin diğer ürünlerinde olduğu gibi pek çok sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra telefona gelen bildirimleri de gösterebiliyor ancak ne yazık ki yerleşik bir GPS özelliği bulunmuyor.

Şirketin bu akıllı saati 3 farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Bu versiyonlar "Basic", "Style" ve "Luxe" olarak isimlendiriliyor. Üç versiyon arasındaysa sadece ekran boyutu ve ekran yapısından kaynaklanan farklar bulunuyor. Bu ürünlerin satış fiyatıysa 250 dolardan başlayarak (yaklaşık 1420 TL) 550 dolara (yaklaşık 3.150 TL) kadar yükseliyor.

Garmin "Legacy Hero"

Garmin'in Marvel'la iş birliği yaparak piyasaya sürmeye hazırlandığı özel koleksiyonuysa Legacy Hero. İki farklı versiyonu olan bu modelin her ikisi de Marvel evreninden izler taşıyor. Özellik bakımından şirketin diğer ürünlerine benzer bir şekilde gelişmiş sağlık takibi yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak "Garmin Pay" ve akıllı telefon bildirimleri de bu saatlerde görüntülenebiliyor.

Garmin'in Marvel için özel olarak geliştirdiği ve iki farklı versiyonu olan Legacy Hero'ysa 400 dolar (yaklaşık 2.270 TL) karşılığında piyasaya sürülecek.