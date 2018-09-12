Pokemon GO'da Oyuncular Pokestop Oluşturabilecek

Niantic, yeni gerçekleştirdiği bir açıklamayla Pokemon Go oyuncularının haritaya PokeStop'lar ekleyebileceğini duyurdu.

Niantic, Pokemon Go'yu güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Gelen son yenilik ise oldukça ilgi çekici. Artık Pokemon Go oyuncuları, oyun haritasına PokeStop ekleyebilecek. Ancak bu işlemin bazı gereklilikleri var ve PokeStop ekleme süreci denetimle ilerleyecek.

Yeni özelliğin betası ilk olarak Brezilya ve Güney Kore'de kullanıma sunulacak. 40. seviyeye ulaşan oyuncular PokeStop adaylık sistemine dahil olacak. PokeStop olmaya uygun görülen yerleri fotoğraflayarak aday olarak sunacak. Eğer aday PokeStop'lar uygun bulunursa haritaya eklenecek. Sistem, temelde gözden kaçan ancak PokeStop olmaya uygun yerleri belirlemek için kullanılacak.

Adaylar arasından uygun olanlar Gym olarak da atanabilecek. Ancak süreç dahilinde oyuncular PokeStop olmasını istedikleri konuma dair bir açıklama da göndermek durumunda kalacak. Değerlendirmeler sonucunda ise konumlar 'önemlerine' göre Gym ya da PokeStop olarak eklenecek.