Nötron Yıldızlarının Çarpışması 3D Olarak Modellendi

Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde hem dünyamıza hem de evrene dair yeni şeyler öğrenip yeni şeyler keşfedebiliyoruz. Bilim insanları yeni geliştirilen 3D modelleme tekniği sayesinde altın ve kurşun gibi ağır metallerin nasıl oluştuğunu öğrenebilecek.

Alberta Üniversitesi’nden Gök Bilimcilerin geliştirdiği 3D modelleme yöntemiyle, daha önce eşi benzeri görülmemiş detaylara sahip, iki nötron yıldızının çarpışma sonrası sahnesi yaratıldı.

U.S. National Energy Research Scientific Computing Center’da uluslararası bir araştırma ekibiyle birlikte çalışan ve süper bilgisayarları kullanan Rodrigo Fernandez “Çarpışma, altın ve kurşun gibi ağır elementleri oluşturuyor. Ayrıca ilk defa, iki nötron yıldızının çarpışmasıyla infilak eden gamma ışınlarını görüyoruz. Bu keşifle birlikte birçok yeni bilimsel gelişme yaşanacak” dedi.

Nötron yıldızları, küçük ve yoğun yıldızlardır, şehir ölçeklerinde fakat güneşin kütlesine sahip yıldızlardır. İki nötron yıldızı çarpıştığında, materyaller dışa doğru patlar.

Şu ana kadar, bilgisayar simülasyonları dağılan materyallerin nereye kadar açılacağını hesaplayabilecek kadar sofistike değildi. Yeni 3-D modelleme sayesinde, 2-D modellemelere göre iki kat daha fazla materyal hesaplanabilecek.

Fernandez “Sonuçlarımız tutarsızlıkları tamamen çözmeyecek, sayıları birbirine yaklaştıracak” dedi. Ayrıca, geliştirdikleri modelin, ağır elementlerin nasıl oluştuğunu ve uzaya nasıl dağıldığını daha iyi anlamalarını sağlayacağını ilave etti.

Tabii, böyle bir olayı 3D olarak modellemek çok kolay değil. Formasyon kompleks fiziği ve birçok fiziksel süreci içeriyor. Bunların hepsini tek seferde yapmak ise bilgisayarları oldukça zorluyor. Bu tarz bir süreci zorlaştıran ana etmenin, madde gibi davranan manyetik alan olduğunu söyleyen Fernandez, bu süreci tanımlayacak denklemleri bildiklerini fakat bunu tam olarak tanımlayabilmek için 3 boyutun gerektiğini ve bunun çok pahalı olduğunu ifade etti.