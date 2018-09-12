Yeni Geliştirilen Bir 3D Yazıcıyla Metal Basmak Kolaylaşıyor

3D yazıcıların ilk dönemde ne kadar pahalı olduğunu anımsıyoruz. Ancak sistemler oturdukça, git gide bir ev teknolojisi ürünü halini aldı. Şimdi de yavaş yavaş metal yazıcıların gelişmesine tanıklık edeceğiz gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde alüminyum, çelik ve titanyum basabileceğiniz yepyeni yazıcılarını müşterilerine tanıtan Desktop Metal şirketi, piyasada öncü olmaya devam ediyor. Evde küçük boyutlarda demir basmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek olan Studio System+ adlı ürün, an itibarı ile ön siparişe açık durumda.

Geri ödemesi olmayacak şekilde 1.000 dolarlık bir depozito talep eden şirket, ürünü piyasaya sürdüğünde 49.000 dolardan satışa sunacak. Toplamda 3 parçalık paketi talep ederseniz ücret 2 katına çıkacak. Elbette şu an için endüstriyel iş yapan firmaların ilgisini çekecek bir ücrete sahip. Ancak yakın zamanda, bu teknolojinin de 3D yazıcılarda olduğu gibi daha karşılanabilir bir fiyata sahip olacaktır.

Eğer ürüne ilgi duyuyorsanız veya sadece incelemek isterseniz, Desktop Metal'in resmi sitesine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.