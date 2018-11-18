Yeni Geliştirilen eSIM Teknolojisinin Artıları ve Eksileri

SIM kartlar 25 yılı aşkın süredir cep telefonlarımızla birlikte hayatımızda bulunuyor. On yıllar boyunca gerçekten değişmiş olan tek şey ise SIM kartların boyutu oldu.

SIM kartlar, bir servis sağlayıcısına bağlanmak için fiziksel olarak mevcut olmaları gerekiyor. Yıllar boyu çeşitli küçülmelere giden bu kartlar, hayatımızın da bir parçası olmuş durumda. Kısa bir süredir akıllı telefon endüstrisi, yeni bir sistem üzerinde çalışıyor: eSIM

Normal SIM kart işlevinin akıllı telefonun devresine gömülü hali olan eSIM'ler, uluslararası ağ operatörleri birliği olan GSMA tarafından belirlendi. eSIM, sadece bir gömülü çip olmasına rağmen daha fazla depolama seçeneği sunuyor. Ayrıca yeniden programlanabilir eSIM'ler, fiziksel bir değişiklik yapılmadan kablosuz iletişim ağıyla düzenlenebiliyor.

Telefon kullanıcılarının oldukça ilgilendiği eSIM'lerin artı ve eksilerine gelin birlikte göz atalım:

eSIM Artıları

Daha güvenilir: eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmaz ve hasara uğramaz. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemezsiniz.

Uzaktan yetkilendirilebilir: Google'ın Project Fi teknolojisi gibi, eSIM'leri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Yani operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmez.

Daha az giriş noktası: Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde artık SIM kart yuvası tarihe karışıyor. Bu durum kullanıcılara da fayda sağlıyor çünkü suya ve toza dayanıklılık problemlerinde endişelenecek daha az giriş olacak.

SIM iğnesine ihtiyaç yok: SIM kartlar okadar küçüldü ki artık akıllı telefon üreticileri telefon kutularına SIM kart çıkartmak için küçük iğne yerleştiriyorlar. Artık eSIM'ler sayesinde iğne taşıma derdiniz de olmayacak.

eSIM Eksileri

Telefon değiştirme zorluğu: Yeni bir telefon alırken veya değiştirirken, kolaylıkla SIM kartı çıkarıp yeni telefona takabiliyoruz. Fakat telefonun içine gömülü bir halde olan eSIM'ler, telefon değiştirmede kullanıcıları biraz zorlayabilir.

Hücresel ağ bağlantısının kesilmemesi: eSIM'ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacağından sürekli bir hücresel ağa bağlı kalacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenilebilir hale getiriyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.

Sonuç olarak eSIM'ler önümüzdeki süreçte hepimizin hayatına öyle ya da böyle girecek. Bu yeni teknolojinin bazı artıları ve eksileri olsa da teknolojinin de gelişmesiyle bu sorunlar ortadan kaldırılabilir. Peki siz eSIM'ler hakkında ne düşünüyorsunuz?