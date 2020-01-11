Geçen Sene İflas Eden Gionee, Steel 5'le Sahalara Dönüyor

Daha önce iflas haberlerini duyduğumuz Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, bütçe dostu yepyeni bir telefonla sektöre dönüş yapıyor. Toparlanma gayretindeki şirket, tasarımda modaya uyarak geliştirdiği telefonun özelliklerini orta ayarda tutarken fiyatın uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Çin menşeili akıllı telefon üreticisi Gionee, yakın zamanda uygun fiyatlı orta segment kategorisinde yeni bir telefon çıkaracağını kamuoyuna duyurdu. 2018 yılında bazı haberler, şirketin iflas ettiğini iddia eder nitelikteydi. O zamandan beri markanın adı altında yeni bir cihaz üretilmedi.

Geçirdiği zorlu dönemin ardından Gionee, yeterince popüler bir marka olmamasına karşın bir şekilde kendini toparladı ve yepyeni bir ürünle tekrar pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte Gionee Steel 5 ile ilgili bilmeniz gereken her şey…

Ekran tasarımı bildiğiniz gibi

Gionee 5’in dış görünüşünde geçtiğimiz yıl çokça karşımıza çıkan bir tasarım kullanılmış. 6,2 inç büyüklüğünde ekrana sahip telefonun ön kamera konumlandırması damla çentik yöntemiyle yapılmış. 720p çözünürlüğe sahip ekranı 2,5D kıvrımlı sertleştirilmiş cam korumuş.

İşlemci ve bellek

Markası bilinmeyen 8 çekirdekli bir işlemci kullanılan telefon 4/6 GB bellek ve 64/128 salt okunur belleğe sahip. Ayıca hafızayı arttırmak için microSD kart girişi de var. Çift SIM girişine bulunan telefonun her iki SIM girişinde de 4G LTE ve VOLTE desteği mevcut. Telefonun Android 9 Pie işletim sistemi ise AmigOS adlı özel bir tema ile düzenlenmiş.

İkili kamera kurulumu

Cihazın arkasında dörtlü kamera kuruluma var gibi görünse de arkada sadece iki adet sensöre sahip bir kamera kurulumu mevcut. Diğer iki nokta ise LED flaş işlevi görüyor. Ancak kamera özellikleri hiç de fena değil. Cihazın arka kamera kurlumu 12 MP’lik bir ana kamera ve 2 MP’lik bir derinlik sensörü içeriyor. Cihazın ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğe ve 1080p video kaydetme özelliğine sahip.

Çıkış ne zaman?

Gionee, batarya kapasitesi alanında günümüz cihazlarından geri kalmayarak Gionee Steel 5’e 5000 mAh gücünde bir batarya eklemiş. Ancak cihazın şarj olma hızı batarya kapasitesine göre oldukça sönük kalmış. 10W şarj olma hızına sahip telefonun şarj girişinin micro USB mi yoksa Type-C USB mi olacağı ise henüz bilinmiyor.

Gionee Steel 5’in ne zaman çıkacağı ya da piyasa fiyatıyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Cihazın özelliklerine bakacak olursak 140 dolar gibi bir fiyata sahip olacakmış gibi görünüyor. Aksi takdirde amaçladığı satış başarısına ulaşması pek de olası değil.