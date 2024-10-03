Apple, iOS 18.0.1 güncellemesiyle iPhone ve iPad kullanıcılarının karşılaştığı sorunları çözmeyi hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz ay iPhone için iOS 18’i piyasaya sürdükten sonra şimdi de iOS 18.0.1 güncellemesi için hazırlanıyor. Yeni güncellemenin mevcut bazı sorunları gidermesi bekleniyor.

iOS 18.0.1 güncellemesi, Apple'ın dahili test aşamasında olduğu bilgisiyle gündeme geldi. Güvenilir kaynaklar, güncellemenin 22A3370 yapı numarasına sahip olacağını bildiriyor.

Mevcut sorunlara çözüm bekleniyor

Beklentiler arasında, iPhone 16 serisi ve daha eski modellerdeki dokunmatik ekran sorunlarının düzeltilmesi, M4 çipli bazı iPad Pro’ların kullanılamaz hale gelmesi yer alıyor. Ayrıca güncellemenin güvenlik yamaları da içermesi bekleniyor.

iOS 18.0.1'in ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Beta aşamasında olan bu güncelleme, iPhone için Apple Intelligence özelliklerini tanıtacak; yazım araçları, bildirim özetleri gibi yenilikler sunacak. Apple Intelligence, yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerinde kullanılabilecek.