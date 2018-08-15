Xiaomi Mi A2'de 60 FPS Video Kaydedebilmek Artık Mümkün

Xiaomi'nin en yeni telefonu Mi A2, aldığı yeni bir güncellemeyle 60 FPS video kaydını desteklemeye başladı.

Xiaomi'nin fiyat-performans oranıyla herkes tarafından merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi A2, geçtiğimiz hafta Hindistan'da satışa sunulmuştu. Uygun fiyatı ve dikkat çekici özellikleriyle son dönemde akıllı telefon piyasasında hayli konuşulan telefona, son olarak aldığı güncellemeyle 1080p 60fps video desteği de geldi.

Cihaz güncellemeden önce 720p 120fps, 1080p 30fps ve 2160p 30fps video kaydı yapabiliyordu ancak 60fps video desteği bulunmuyordu. Yeni güncellemeyle birlikte 60fps video desteğinin yanı sıra bazı güvenlik düzeltmeleri de geldi.

Mi A2, 5,99 inçlik bir cihaz ve Snapdragon 660 yonga seti ile desteklenmiş durumda. Yapay zeka destekli 12+20 MP çift arka kameraya sahip olan cihaz, 4GB/6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama alanı seçenekleri ile satışta. Henüz ülkemizde satışa sunulmayan cihazın, yakın zamanda Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor. Son dönemde akıllı telefon fiyatlarındaki artışı düşünecek olursak, Xiaomi Mi A2 iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor.