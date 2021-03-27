Yeni HarmonyOS Nisan'da Resmi Olarak Yayınlanacak

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin üçüncü versiyonu için beta testlerine bu ayın başında başlamıştı. Bir sonraki versiyon Nisan ayında resmi olarak dağıtılmaya başlanacak.

Akıllı telefonların işletim sistemlerinin her yıl yenilenmesine artık alıştık. Çinli üretici Huawei de kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'un tam sürümü üzerinde uzun süredir çalışıyor. Yeni işletim sistemi, Mart ayının başlarında beta aşamasına geçmişti. Son beta versiyon da 31 Mart'ta gelecek.

Huawei, HarmonyOS için beta süreci devam ederken işletim sisteminin stabil versiyonunun nisan ayında geleceğini belirtti. Bununla da kalmayan firma, güncellemeyi alacak olan ilk modelin de katlanabilir bir telefon olan Mate X2 olacağını açıkladı.

Huawei Android'den uzaklaşıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından büyük zarar gören Huawei, pek çok ABD menşeli ürün ve hizmete erişimini kaybetmiş ve ciddi bir ambargo ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu krizin ardından Huawei farklı tedarikçilere yöneldi ve yazılım sorununu da kendi işletim sistemini geliştirerek çözdü.

MateX2 modeli de aslında piyasaya ilk çıktığında Android 10 işletim sistemi kullanıyordu. Katlanabilir telefonun da HarmonyOS'a geçmesi aslında bir açıdan da Huawei için zorunluluk gibi gözüküyor. Gelecekte diğer cihazlar da MateX2'yi takip edecek.

HarmonyOS'la gelecek ilk telefon P50

Resmi olarak doğrulanmış olmasa da kamuoyunun genel beklentisi, yeni Huawei P50'nin kutusundan HarmomyOS ile çıkacak ilk model olacağı yönünde. Mart ayında tanıtılması beklenen cihazın çıkışının da Mayıs ayına ertelenmiş olması bu görüşü güçlendiriyor.

Huawei cihazların Android desteğini kaybetmesinin ardından geliştirilen HarmonyOS için uzun süredir çalışmalarını devam ettiren firma, daha sonra diğer Çinli üreticileri de kendi işletim sistemini kullanmaya davet etmişti. Sizce bu işletim sistemi Android'e rakip olmayı başarabilir mi?