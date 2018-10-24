Yeni Havalimanına Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak olan Yeni Havaalanı'na ulaşım hizmeti verecek olan HAVAİST otobüsleri, yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Bu indirim iki ay sürecek.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim günü açılacak olan Yeni Havalimanı'na ulaşım için kullanılacak Bagajlı Lüks Taşımacılık Sistemi'ndeki otobüslerin yüzde 50 indirimli olacağı belirtildi. Havaist isimli otobüslerde geçerli olacak indirimin süresi ise iki ay.

Başkan Uysal ayrıca havaalanı otoparklarının da ilk iki ay ücretsiz olacağını açıkladı.

Beş Hatta 150 Otobüs

Yeni Havalimanı'nın en büyük ve en güzel havalimanı olacağını belirten Başkan Uysal, buna uygun bir ulaşım ağının olması gerektiğinin altını çizdi.

İlk ihalede kamu yararına bir sonuç çıkmaması üzerine ihale iptal edilmiş, ikinci ihaleyi belediyenin firması olan Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira karşılığında kazanmıştı.

Başkan Uysal beş ayrı güzergahta, şehrin 18 noktasından 150 otobüsle ulaşım hizmeti vereceklerini de sözlerine ekledi.