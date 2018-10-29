Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünde açılacak olan yeni havalimanının teknolojik altyapısına büyük özen gösterildi. Böylece bekleme ve işlem süreleri kısalacak, 55 bin kişi ücretsiz ve hızlı internet hizmetinden yararlanabilecek.

İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sayılı havaalanları arasına girecek. Akıllı teknolojilere uygun olarak inşa edilen tesisin altyapısı oldukça gelişmiş ve yenilikçi. Bu teknolojik altyapı sayesinde bekleme ve işlem süreleri de kısalacak. Ayrıca, 55 bin kişiye eş zamanlı olarak hızlı, güvenli ve ücretsiz internet sunulacak.

Yeni Havalimanı'nın teknolojik altyapısında Netaş'ın imzası bulunuyor. Netaş CEO'su C. Müjdat Altay da havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu. “Cumhuriyetimizin 95’inci yılını, ülkemizi uluslararası alanda yeni bir zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile kutluyoruz” diyerek sözlerine başlayan Altay, şöyle devam etti:

“İstanbul Yeni Havalimanı sadece Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümü için de önemli bir eşik olacak. Biz de mühendislerimizle birlikte küresel ölçekteki bu projede kritik bir rol üstlendik ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknolojik altyapısını ördük.”

Yeni Havalimanı'nda Netaş'ın yaptığı iki önemli proje var: Bunlardan biri, kablolu ve kablosuz internet ağının oluşturulması. Beş bin civarında erişim noktası kurularak yapılan bu çalışma, ülkemizdeki en büyük çalışma. Kablosuz bağlantı ağı ise otoparka girildiği andan uçak kalkış anına kadar her an internete erişimi sağlıyor. Bu ağ ayrıca havalimanındaki tüm hizmetlerin çevrimiçi altyapısını da oluşturacak.

Netaş'ın ikinci çalışması ise havalimanına ait bulut sisteminin kurulması oldu. Uçak iniş kalkış bilgileri, alan yönetim sistemi, santral sistemi gibi sistemlerin tamamı da bu bulut üzerinde olacak. Netaş bu projelerin beş yıl süreyle bakım ve onarımını da gerçekleştirecek.