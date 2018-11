Yeni Hayalet Avcıları Filmi Eski Yıldızlar İçin Yazılıyor

Orijinal Hayalet Avcıları'ndan Dan Akroyd, yeni filmin senaryosunu kaleme almaya naşlayan senaristlerin eski yıldızlara göre bir senaryo hazırladıklarını duyurdu.

Mahallenizde garip olaylar oluyor, kimi çağıracaksınız? Bill Murray ve Erni Hudson'a ne dersiniz?

Dan Akroyd, 1984 tarihli orijinal filmin başrollerinden birisiydi. AXS TV'de katıldığı The Big Interview With Dan Rather adlı programda konuşan Akroyd, yeni filmin şu anda yazım aşamasında olduğunu belirtti

"Kalan üç Hayalet Avcısının yeniden bir araya gelme ihtimali var" diyen Akroyd, serinin hayranlarını heyecanlandırdı. Bu durumda ekibe Bill Murray ve Ernie Hudson'un da katılacağını söyleyebiliriz. Egon Spengler'i canlandıran Harol Ramis ise 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Akroyd'a göre, daha önce seriye dönmeyeceğini açıklayan Bill Murray bile yeniden gri tulumun içine girebilir. "Billy'nin geleceğine inanıyorum" diyen Akroyd "Hikaye çok iyi, bir hayaleti oynasa bile." dedi.

Akroyd'un verdiği detaylar yeni bile olsa üçüncü Hayalet Avcıları filmi fikri hiç de yeni sayılmaz. 2016 yılında yeniden çekilen filmde tamamı kadınlardan oluşan bir oyuncu kadrosu başrolleri paylaşmıştı. O dönemde de orijinal kadro ile üçüncü bir film tartışmaları alevlenmişti.

Sony Pictures şu anda bir açıklama yapmadı. Yeni çekilecek filmi, ilk filmin 35. yılı olan 2019'a bağlayabilirler.