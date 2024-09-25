Yeni Zelanda bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda yeni bir hayalet köpekbalığı türü keşfetti. Türün özellikleri ve habitatı hakkında bilgi veriliyor.

Yeni Zelanda'daki bilim insanları, derin deniz araştırmaları sırasında yeni bir hayalet köpekbalığı türü keşfettiklerini duyurdu. Yeni köpekbalığı türü Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde, yaklaşık bir mil (1,6 kilometre) derinlikte yaşıyor.

Bilim insanları, keşfettikleri "Australasya Dar Burunlu Hayalet Balığı"nı, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın derin sularında gözlemlediler. Bilim insanları, bu yeni türü Pasifik'teki Chatham Rise bölgesinde yapılan araştırmalar sırasında belirledi. Araştırma ise Yeni Zelanda merkezli Su ve Atmosfer Araştırmaları Ulusal Enstitüsü (NIWA) tarafından gerçekleştirildi.

Yeni hayalet köpekbalığının özellikleri

Hayalet köpekbalıkları, köpekbalıkları ve vatozlarla akraba olmalarına rağmen, tamamen kıkırdaktan oluşan bir iskelet yapısına sahiptirler. Karanlık siyah gözleri ve pürüzsüz, açık kahverengi ciltleri ile dikkat çekiyorlar. Kendilerine özgü gagaya benzer ağızları ile derin sularda kabuklularla besleniyorlar.

Araştırma bilimcisi Brit Finucci, keşfettikleri bu yeni türü büyükannesinin anısına "Harriotta avia" adıyla adlandırdığını belirtti. Finucci, bu türlerin derin denizlerde yaşamalarının onları incelemeyi zorlaştırdığını vurguladı. Önceleri tek bir küresel tür olarak kabul edilen spookfish'in, genetik ve morfolojik açıdan farklılıklar gösterdiği anlaşıldı.