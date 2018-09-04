Hidrojen Üretimi Tekniği İle Temiz Enerji Kullanımı Artacak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, endüstriyel hidrojen üretimi için devrim niteliğinde bir buluşa imza attılar.

ABD’de bulunan Idaho Ulusal Laboratuvarındaki araştırmacılar, daha kolay bir şekilde sentetik hidrojen üretmenin yolunu buldular. Araştırmacılar, üretilen hidrojeni petrol üretimi ve nakliye gibi alanlarda kullanmayı planlıyorlar.

Günümüzde kullanılan pek çok yakıt çevreye bir şekilde zarar veriyor. Hidrojen yansa bile ortaya sadece su çıkacağı için doğaya zarardan çok yarar sağladığı da bilinen bir gerçek. Ancak endüstriyel olarak üretilmeyen hidrojen de aynı şekilde dezavantaja sahip. Saf hidrojen için günümüzde uygun kaynakların olmaması ve doğalgaz gibi hidrokarbonlardan üretilmesi sonucunda karbon yan ürünleri ortaya çıkarıyor, bu da fosil yakıt kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Araştırmacılar ortaya çıkan bu zararlı maddeleri ortadan kaldırmak için buhar elektrolizi kullanmaya başladı. Sadece su ve elektrik kullanılarak tepkime sonucunda hidrojen ve oksijen üretilmesini sağlayan bu yöntem için de gözenekli buhar elektrotu denen bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. Araştırmacılar, çalışmanın farkını burada ortaya çıkarmış oluyorlar.

Araştırmacıların kullandığı yenilikçi yöntem seramik ve tekstil ürünlerinden meydana geldi ve çözelti içerisinde test edilmeye başlandı. Çözelti içerisinde kullanıldığında, teller arasında oluşan köprü sayesinde daha verimli bir şekilde hidrojen üretimi yapılmış oldu. Dr. Wei Wu’ya göre bu cihaz sayesinde, hem kütle hem de yük aktarımının stabile olması sağlanacak.