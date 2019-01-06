Huawei P30'un son fotoğraflarında damla çentiğe ve üç adet kameraya rastlandı.

Akıllı telefonlar sebebiyle fazlasıyla heyecanlı bir yıl geçireceğiz gibi görünüyor. Birçok telefonun tanıtılması beklenirken bu telefonlardan biri de Huawei P30. Yeni sızıntılar sonucundaysa telefon hakkında daha iyi bir fikre sahibiz.

OnLeaks ve 91Mobiles’in sağladığı sızıntılar direkt olarak Huawei kaynaklarından alınmasalar da bu zamana kadar duyduğumuz tüm sızıntılarla örtüşür durumdalar. Telefonun önünde damla çentik var ve üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. Ayrıca ince bir çerçeveyi görmek de mümkün.

Tabii ki büyük sürprizi de atlamamamız gerek. Telefonda kulaklık girişine de yer verilmiş durumda. Bunun yanı sıra çift tonlu renk seçenekleriyle bizimle buluşacak olan telefon ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip olacak.

Aslında (beklendiği üzere) karşımızda Huawei P20’nin geliştirilmiş bir versiyonu mevcut ancak çok daha büyük bir ekran ve daha fazla kamera lensi arayışındaysanız Huawei P30’u da düşünmek isteyebilirsiniz. Arkasında 4 adet kamerayı barındıracağı söylenen telefon 10x optik yakınlaştırma yapabilir.