Samsung Galaxy A70 ve A90 Infinity Ekranlı Telefonlar Olacak

Samsung, geliştirici konferansının açılışında üzerinde çalıştığı beş ekran tasarımını duyurdu.

Akıllı telefon üreticisi Samsung, geliştirici konferansının açılışında birçok yeniliğinden bahsetti. Üzerinde çalıştıkları 5 ekran tasarımı hakkında bilgi veren şirket, katlanabilir Infinity Flex'i, çentikli Infinity U, Infinity V ve Infinity O'yu duyurdu. Sergilenen son ekran modeli ise üzerinde herhangi bir çentik veya kamera alanı bulunmayan 'Yeni Infinity' oldu.

Telefon incelemelerinde bulunan ve telefonlar hakkında çeşitli bilgiler veren Eldar Murtazin'in tweet'ine göre, yeni Infinity tasarımlarına sahip ilk telefonlar Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 olacak. Bu modellerin önümüzdeki yıl şubat ayında piyasaya çıkacağı bildiriliyor. Her iki akıllı telefon da Galaxy A7 ve Galaxy A9 modellerinin üzerinde konumlandırılacak.

Bununla birlikte, diğer dört Infinity ekrandan hangisinin Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde kullanacağı konusunda şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Yine de atılan bu tweet, bize bu konuda biraz ipucu verebilir.