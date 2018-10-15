Geçtiğimiz günlerde, Intel'in 9. nesil işlemcileri tanıtmasından sonra özel bir benchmark firmasına yaptırdığı sonuçlar açıklanmıştı. Sonuçlar Ryzen'in Intel karşısında çok kötü gözükmesine sebep olmuş ve tartışmalara yol açmıştı. Şimdi ise şirket, sonuçları güncelledi.

Özellikle Intel i9-9900K'nın AMD Ryzen 2700X işlemcisine her oyunda ciddi fark atması, birçok kullanıcının dikkatini çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Principled Technologies'ın (Intel sponsorluğunda) yapmış olduğu yeni testler, Intel'in aslında AMD'den o kadar da güçlü olmadığını ortaya koydu.

Benchmark şirketi, yeni testlerde AMD'nin Oyun Modu'nu kapatarak işlemcinin tüm gücüne ulaşmasını sağlamış ve böylece test edilen 19 oyunda daha iyi sonuçlar ortaya çıkmış.

Elbette başta benchmarkların ana direklerinden biri olan Ashes of the Singularity var. İlk sonuçlarda i9-9900K'nın 2700X'ten yüzde 50'ye kadar daha iyi olduğu söylenirken, yeni testlerle beraber bu oran yüzde 17'ye kadar düşüyor.

Konu hakkında Intel'in sözcülerinden biri "Teknoloji topluluğunun geri bildirimleri göz önüne alındığında, Principled Technologies'in ek testler gerçekleştirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Şirket, yeni sonuçları daha detaylı şekilde açıkladı ve kullanılan donanımları da daha ayrıntılı belirtti. Sonuçlar, 9. Nesil Intel Core i9-9900K'nın dünyanın en iyi oyun işlemcisi olduğunu gösteriyor. Bu süreç boyunca Principled Technologies'in zamanı ve şeffaflığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Intel hakkındaki "en iyi oyun işlemcisi" açıklaması doğru olsa da AMD muadiliyle aralarında fark oldukça az; ancak fiyatı ciddi derecede fazla. Gelecek günlerde diğer şirketlerin, tester'ların ve YouTuber'ların sonuçlarını gördüğümüzde daha net şeyler söyleyebileceğiz.

Principled Technologies'in güncellenmiş sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.