Yeni İnternet ile Birlikte TCP'lere Gerek Kalmayacak

İnternet artık hızlanıyor. Yeni gelecek olan sistemde ise TCP’ye gerek olmayacak.

HTTP’nin açılımı HyperText Transfer Protocol, yani HiperMetin İletim Protokolü. TCP ise Transmission Control Protocol, o da İletişim Kontrol Protokolü demektir. TCP’nin HTTP için oldukça işe yarayan bir protokol olmasının dışında da işlevleri var, haliyle de pek çok kod içeriyor. Bu nedenle de TCP daha basit olan UDP (User Datagram Protocol) ile değiştirilecek, böylece HTTP daha hızlı ve akıcı hale gelecek.

HTTP v1, v1.1 ve v2 TCP kullanmıştı. Bunun sebebi ise güvenilir, güvenli ve hataların kontrolünü yapabilen en hızlı uygulamalardan birisi olmasıydı. Bu protokol ise hataların gerçekleşmesini engelleyebilecek yapısıyla tercih sebebi haline gelmişti.

Google TCP’nin verimsizliğini aşmak için QUIC adlı bir UDP geliştirmişti. Bu UDP ile TCP’nin işlevleri yerine getirilirken hız kazanılmış oluyor.

Aşağıdaki grafikte, bir şifreli mesajın (WhatsApp mesajı gibi) gönderiminde yapılması gereken işlem sayılarını görmek mümkün.

Internet protokollerini oluşturmaktan sorumlu olan The Internet Engineering Taskforce, yakın zamanda QUIC’i kabul etti ve adı HTTP/3 koyuldu.