Yayınlanan yeni güncellemeler ile akıllı telefonlar, bazen yeni özelliklere kavuşuyor bazen de sadece güvenlik açıkları gideriliyor. Güvenlik açıklarının giderildiği bu yeni iOS güncellemesi, yapılan iyileştirmelerden ziyade, telefonların pil ömürlerini olumsuz yönde etkilemiş gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13.5.1 sürümünü, Apple kullanıcıları telefonlarına yükledi. Güncelleme tüm Apple cihazlara yayınlanmamasıyla beraber, iPhone 6S ve üstü cihazlar tarafından kullanılabildi.

Apple’ın yayınladığı son mobil işletim sistemi iOS 13.5.1’in özellikle belli bir amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Telefonlara kurulan bazı programlarla yapılan ve telefonun kısıtlamalarını kaldıran 'jailbreak' adı verilen olayın önüne geçmek isteyen Apple, güncelleme ile birlikte güvenlik tarafında bazı iyileştirmeler yapmış durumda. Peki yapılan bu iyileştirmeler, cihazların pil performansını etkiliyor mu?

Apple iOS 13.5.1 sürümü, pili kötü anlamda etkiliyor

iAppleBytes adlı YouTube kanalı, yayınlanan yeni güncelleştirmenin telefon pillerini hangi yönde etkilediğini merak ederek bir video hazırladı. Takipçileri yorumlarda, yeni iOS güncelleştirmesi alan cihazların bir süre optimizasyon zamanı olduğunu belirttiler. Bunlara kulak veren iAppleBytes, güncelleştirmeyi alan cihazları yükselttikten tam 6 gün sonra bu testi yaptı ve o 6 gün boyunca telefonlar şarj cihazları bağlı bir şekilde, test için bekliyorlardı.

Bu pil testi iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 ve yeni 2020 iPhone SE tarafından yapıldı. Sahip oldukları pil kapasitelerini bildiğimiz için, aralarından herhangi bir kıyaslama yapmıyoruz. Sadece eskiye nazaran yeni güncelleştirme telefonların pil ömrünü nasıl değiştirmiş onu saptamaya çalışıyoruz.

Video da göründüğü kadarıyla telefonların pil performansları hakkında bir şey söylemek zor. Fakat ‘geekbench battery score’ kıyaslamalarından sonra, yeni iOS 13.5.1’in telefonların pillerine nasıl olumsuz olarak etki ettiğini rahatça anlayabiliriz.

2015 yılında çıkan iPhone 6S’in pil performansının, iPhone 11’e göre daha kararlı olması gerçekten şaşırtıcı. Tabii gerçek hayatta kararlı olması daha uzun süren bir kullanım süresi sunmayacağı için, bu tarz test sonuçlarının sadece kıyaslamak için sunulduğunu belirtelim.