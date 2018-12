Yeni iPad Mini 2019'un Erken Dönemlerinde Gelebilir

Sıradaki iPad Mini'nin önümüzdeki sene içerisinde piyasaya sürüleceğine ve kesinleşmiş bir tarih olmasa da tam olarak ne zaman geleceğine dair ilk tahminler gelmeye başladı.

Halihazırda son sürüm olan iPad Mini 4, 2015 yılında raflardaki yerini almıştı. Bundan sonrasında geçen üç yıl içerisinde gelen tüm güncellemeleri almış, kullanıcıları tarafından da olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte biraz da olsa geri kalmaya başlayan iPad Mini 4, sıradaki modeli için gün saymaya başladı. Apple, yeni iPad Mini serisini 2019 yılının erken dönemlerinde çıkarabilir.

Çin temelli kaynaklara göre, yeni iPad Mini modeli 2019'un erken dönemlerinde piyasaya sürülebilir, bunun yanında diğer iPad modelleri ise 2019 yılının sonlarını beklemek durumunda kalacak.

Üzülerek belirtmemiz gerekiyor ki, bu konuda yapılmış henüz resmi bir açıklama yok. Henüz hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız yeni iPad Mini modeli, beklenenlere göre işlemci kapasitesi olarak gelişmiş olacak ve ekran kalınlığı açısından biraz daha ince bir kasaya sahip olacak ancak tabii ki tüm değişiklikler bunlarla sınırlı kalmayacak.

(Fotoğraf konsept fotoğrafıdır)

2018 içerisinde çıkmış olan iPad, kullanıcılar tarafından pek olumlu karşılanmadı ve yapılan yorumlara göre çıkması gerekenden çok erken çıktı. Zira tabletteki tek değişiklik güncel işlemciye sahip olması ve Apple Kalem'e sahip olması oldu.

Ayrıca kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni tabletin biraz büyüyerek 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması bekleniyor (Şu anki güncel sürümün büyüklüğü 9.7 inç) . Ayrıca yeni tasarımlara ayak uydurması beklenen tablette ekran/kasa oranı güncel sürüme göre bir hayli artacak.

Yeni gelecek iPad Mini hakkında verilen bilgiler şimdilik bu kadar iken tekrardan belirtmemiz gerekiyor ki bu bilgisayar herhangi bir resmi kaynak tarafından değil. Her an her şey farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir.